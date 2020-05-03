Кто извёл лён на территории Архангельской области?

Лён - тот самый продукт, который раньше обильно выращивался в Архангельской области, а сейчас его у нас нет вообще.
Между тем, льноводство - один из самых быстроразвивающихся сегментов растениеводства страны. На федеральном уровне принята специальная программа по стимулированию развития этой отрасли. Наши соседи в Вологодской области сделали льноводство одним из главных направлений своей деятельности.
Но в Архангельской области и этот сектор сельского хозяйства властям не нужен... Не нужны федеральные средства, которые идут на его поддержку, не нужны доходы в бюджеты этого высокодоходного вида сельского хозяйства..
Как и по остальным вопросам, областное МинАПК твердит, что их интересует исключительно развитие мясомолочной отрасли, да и то лишь крупных агрохолдингов.
В чём же дело? Почему в области разрушено всё сельское хозяйство, а заявок на финансирование из федбюджета никто не делает, другие виды бизнеса не развиваются?
Почему вся ставка на эти 7-8 областных агрохолдингов, а остальные жители села властям не нужны?
Пока жду ответа от ВРИО губернатора Цыбульского... но видимо, до выборов он его не даст. А как после дело пойдёт, пока спрогнозировать невозможно. Мне бы хотелось, чтобы наконец сменили задачи профильному министерству. Нужно все силы направить на развитие малого сельского бизнеса. Помочь людям открыть новые хозяйства, организовать для них поддержку, помочь с покупкой техники.
Выдумывать новшества даже не нужно. Возьмём пример той же Липецкой области, где благодаря поддержки кооперации регион стал за несколько лет лидером страны по уровню жизни сельского населения, или опыт Казани, где малые формы деятельности позволили создать тысячи новых рабочих мест на селе. И таких примеров масса, в той же Вологде посмотреть - другая жизнь!
У нас же развал и говорильня без всяких попыток изменить ситуацию. И плюс полное игнорирование федеральных требований.
Вспомним льноводсво ещё раз - даже Президент неоднократно поднимал эту тему и даже увеличил финансирование поддержки тем, кто этим займётся. И что - у нас хотя бы какой-то клерк в МинАПК почесался после этого?
Сегодня аграрной отрасли срочно нужна перезагрузка. Нужны новые программы развития, нужно перенацелить господдержку, нужно помочь людям поверить в то, что работа на земле выгодна.
Правда, для этого нужно, чтобы народ поверил и поддержал. Конечно, тем, кто уже не один год сидит в министерских креслах, веры нет и не будет. Нужна новая кровь. Нужны кадры, которые придут не зарплату отбывать, а добиваться развития.
Михаил Силантьев, директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера»
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