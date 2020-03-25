Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Черная зарплата" за месяцы пандемии стала менее популярной

Рынок труда восстанавливается: рекрутинговая активность работодателей в сентябре выше, чем в прошлом году. Соискательская тревожность снизилась: кандидаты не спешат соглашаться на невыгодные для себя условия трудоустройства, в частности, на зарплату в конверте. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, сколько россиян готовы согласиться на работу с «серой» или «черной» зарплатой. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В разгар периода самоизоляции в апреле число россиян, согласных на «черную» зарплату составляло 46%. Последовавшее ослабление карантинных мер снизило количество граждан, готовых получать заработок в конверте: 43% в мае, 41% в июне. В августе и сентябре число согласных на неофициальную зарплату составляет 39%, что даже меньше, чем в аналогичные периоды 2018 и 2019 гг. (42 и 43% соответственно).

Мужчин, согласных получать зарплату в конверте, больше, чем женщин: 46% против 31%. Среди представителей различных возрастных групп чаще других на заведомо невыгодные условия трудоустройства готовы пойти россияне 25—34 лет (42%).

 

05 сентябрь 08:20 | : Экономика

Главные новости


Ирина Чиркова: Оптимизация добьет архангельскую бесплатную медицину
Хорошо, что нам завтра не в школу. Невесёлые мысли к 1 сентября
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (51)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20