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"ЭкоИнтегратор" начал очистку площадок временного накопления мусора

Региональный оператор начал вывоз ТКО с площадок временного накопления

В Архангельской области было организовано 27 площадок временного накопления (ПВН). Их появление связано с необходимостью обеспечить бесперебойный вывоз отходов и, вместе с тем, с отсутствием возможности круглогодично обеспечивать вывоз ТКО на легальный полигон. Значительная часть таких площадок расположена в труднодоступных местах, на отдаленных и островных территориях.

Главной особенностью ПВН является временный характер их работы - все отходы, завезенные на площадку, не могут храниться более 11 месяцев. Это требование экологического законодательства. Следуя нормам, Региональный оператор начал большую работу по вывозу отходов с площадок временного накопления - первой “под вывоз” попала ПВН, расположенная на острове Кего. 

Как рассказали специалисты отдела логистики Регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области, в ПВН на острове Кего будет вывезен весь мусор, завезенный туда с 1 января 2020 года.

- Мы подсчитали по актам и документам от перевозчика, что здесь необходимо вывезти 298 кубометров отходов,- рассказал Александр Шинкарев, начальник отдела логистики.- Вывоз будет осуществляться техникой транспортного оператора “ЭкоПрофи” - до конца следующей недели все работы будут завершены.

Сложностей перевозчику добавляет и то, что вывоз осуществляется с острова, а это зависимость от переправ, большие пробеги спецтранспорта. Все отходы направляются на полигон Архангельска. Площадка временного накопления в последствии будет ликвидирована и рекультивирована. Этим должен будет заняться муниципалитет после того, как региональный оператор вывезёт накопленные в 2020 году отходы.

Кроме ПВН на Кего, ТКО планируется вывезти и с ПВН на других островных территориях Архангельска. Кроме того, в ближайшее время Региональный оператор начнет вывоз ТКО с ПВН в Холмогорском районе. 

 

04 сентябрь 16:25 | : Экономика

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