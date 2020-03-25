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Краснофлотский – не Архангельск?!

Такие жуткие фотографии разместили сегодня в соцсетях жители острова Краснофлотский.

Да, их не много, но Краснофлотский административно относится к району «Майская горка», где вовсю идут дорожные работы.

«Уже и Левый берег отремонтировали, а мы что, совсем левые?! – возмущаются островитяне. -  Таксисты не ездят к нам из-за дорог, как с детьми в больницу ездить?! ПРИМИТЕ МЕРЫ».

Справка: Краснофлотскийостров в Архангельске, в дельте Северной Двины. Остров находится посередине реки, между посёлками Бакарица, Левый берег и Фактория, в 3,6 мили к востоку, юго-востоку от острова Кего.

На острове имеются: МОУ «Начальная школа—детский сад №29», конюшня со школой верховой езды, дачный кооператив «Виченка», ремонтно-механические предприятия. Летом пляж на Кошке (так на севере называются все песчаные острова) заполнен отдыхающими с материковой части Архангельска.

Как правило, об острове вспоминают раз в год перед проведением рок-фестиваля «Мост», когда туда приезжают известные исполнители из Москвы и Питера. В этом году фестиваль по понятным причинам не состоялся…

     

04 сентябрь 13:16 | : Экономика / Скандалы

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