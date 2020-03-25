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Скандал: Семья Виктора Цоя просит Путина отменить выход в прокат фильма Алексея Учителя

В конце августа был анонсирован выход на широкий экран новой художественной ленты Алексея Учителя о лидере группы «Кино».

Из релиза картины следует, что основу сюжета составляет страшное ДТП, случившееся ровно 30 лет назад, а один из главных персонажей (играет Евгений Цыганов) – водитель того злополучного грузовика.

Фильм уже показан ветеранам питерской рок-тусовки, которые в основном оценили его положительно… пусть и с некоторыми оговорками.

Между тем, отец и сын легенды русского перестроечного рока обратились с письмом к президенту Путина, в котором назвали картину Учителя «апофеозом пошлости» и просят «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры».

Из обращения к главе государства:

«Очевидно, что использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы «Кино» и людей из их близкого круга), в том числе, вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и т.п., — нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом.

Такие люди, как Виктор Цой принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями».

В остальной части письма наследники музыканта упирают на то, что нарушены их наследственные права – они, де, не давали согласия на использование имени и изображения своего ближайшего родственника. То есть, создатели ленты им за это не заплатили.

Семейный бизнес… и ничего более.

01 сентябрь 14:27 | : Экономика / Культура / Скандалы

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