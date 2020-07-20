В Северодвинске школьным учителям дадут деньги на съем жилья

16 педагогов из семи школ Северодвинска могут получить из местного бюджета компенсацию за наём жилья. Об этом сообщила заместитель главы муниципалитета по социальным вопросам Ирина Сахарова.
В соответствии с постановлением администрации Северодвинска от 17 июня 2020 года № 294-па педагогическим работникам - учителям муниципальных общеобразовательных учреждений, приглашённым на работу в город корабелов и впервые приступившим к исполнению трудовых обязанностей не ранее 1 августа, будет предоставляться денежная компенсация за наём или поднаём жилых помещений на территории города.
- Сегодня на данную меру поддержки могут претендовать 16 педагогов. Среди них девять учителей начальных классов, два учителя иностранного языка, два учителя физической культуры, а также учителя истории, информатики и математики. Поскольку приём на работу в школы продолжается, к сентябрю претендентов на получение компенсации может быть больше, - пояснила Ирина Сахарова.
Она добавила, что денежная компенсация в размере не более десяти тысяч рублей назначается на срок не более трёх лет с момента поступления специалиста на работу в школу Северодвинска.
Для назначения денежной компенсации педагог должен подать директору учреждения заявление, приложив возмездный договор найма и другие документы. В школах действуют комиссии по выплате денежной компенсации, которые принимают решения о её назначении.
- Данная мера поддержки призвана привлечь в северодвинские школы иногородних педагогов, чтобы сократить дефицит учителей-предметников. Нам по-прежнему нужны учителя физики и математики. Каждый год наши выпускники показывают глубокие знания по этим предметам, но практически все ребята, поступая в вузы, выбирают технические специальности, - уточнила Ирина Сахарова.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)