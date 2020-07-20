Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске школьным учителям дадут деньги на съем жилья

16 педагогов из семи школ Северодвинска могут получить из местного бюджета компенсацию за наём жилья. Об этом сообщила заместитель главы муниципалитета по социальным вопросам Ирина Сахарова.

В соответствии с постановлением администрации Северодвинска от 17 июня 2020 года № 294-па педагогическим работникам - учителям муниципальных общеобразовательных учреждений, приглашённым на работу в город корабелов и впервые приступившим к исполнению трудовых обязанностей не ранее 1 августа, будет предоставляться денежная компенсация за наём или поднаём жилых помещений на территории города.

- Сегодня на данную меру поддержки могут претендовать 16 педагогов. Среди них девять учителей начальных классов, два учителя иностранного языка, два учителя физической культуры, а также учителя истории, информатики и математики. Поскольку приём на работу в школы продолжается, к сентябрю претендентов на получение компенсации может быть больше, - пояснила Ирина Сахарова.

Она добавила, что денежная компенсация в размере не более десяти тысяч рублей назначается на срок не более трёх лет с момента поступления специалиста на работу в школу Северодвинска.

Для назначения денежной компенсации педагог должен подать директору учреждения заявление, приложив возмездный договор найма и другие документы. В школах действуют комиссии по выплате денежной компенсации, которые принимают решения о её назначении.

- Данная мера поддержки призвана привлечь в северодвинские школы иногородних педагогов, чтобы сократить дефицит учителей-предметников. Нам по-прежнему нужны учителя физики и математики. Каждый год наши выпускники показывают глубокие знания по этим предметам, но практически все ребята, поступая в вузы, выбирают технические специальности, - уточнила Ирина Сахарова.

 (по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)  

24 август 13:36 | : Экономика

Главные новости


Жизнь удалась. Куда уходят архангельские губернаторы
«В тихом омуте…»: «рыбный бизнес» Алексея Дитятева и резервы доходов НАО
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (230)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20