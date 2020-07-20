Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Продавец-консультант в Архангельске может зарабатывать до 27 000 рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в августе 2020 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Продавец-консультант супермаркета» в Архангельске. Чтобы не пропустить новые обзоры заработных плат и свежие материалы от экспертов по кадровому делопроизводству, подписывайтесь на наш Телеграм-канал.

Позиция продавца-консультанта супермаркета относится к массовым, сложностей с трудоустройством обычно не возникает: работодатели лояльны даже кандидатам без опыта. Стартовый заработок в продуктовом ритейле скромный, однако опыт работы позволяет рассчитывать на максимум до 70 тыс. руб. в Москве, до 60 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, до 55 тыс. руб. во Владивостоке и до 27 000 руб. в Архангельске. 
Должностные обязанности продавца-консультанта супермаркета:

  • консультирование и обслуживание клиентов, активные продажи;
  • прием, подготовка к продаже, выкладка товаров;
  • оформление торгового зала и витрин с соблюдением стандартов мерчандайзинга;
  • участие в инвентаризации;
  • работа с контрольно-кассовой машиной;
  • поддержка проводимых в торговом зале промоакций;
  • поддержание чистоты и порядка в торговом зале.

Требования работодателей

Среднерыночный размер оплаты труда Продавца-консультанта в Архангельске составляет 27 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Самый низкий оклад в диапазоне 18 000—21 000  рублей в месяц получают продавцы-консультанты, которые могут указать в профессиональных навыках только грамотную речь и опыт пользования ПК.

Знание закона о защите прав потребителей, правил торговли, опыт работы с компьютерной кассой и опыт работы в розничной торговле от полугода уже позволяют рассчитывать на средний диапазон оплаты труда в размере 21 000—25 000 рублей.

Соискатель со средним профессиональным образованием и опытом работы в розничной торговле от 1 года может рассчитывать на средний оклад в диапазоне 25 000—30 000 рублей в месяц. В этом случае есть вероятность требования к кандидату знания  программы 1«С».

А знание кассовой дисциплины и опыт работы в супермаркете/розничной торговле с продуктами питания от 1 года позволяют претендовать на максимальный размер оплаты труда в диапазоне 30 000—37 000 рублей в месяц.

Портрет соискателя

Средний возраст соискателя на должность «Продавец-консультант» составляет 31 год, в 72% случаев соискателями являются женщины. Только 41% из них имеют высшее образование, и в 80% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. Лишь 15% соискателей готовы к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – в среднем он составляет 1,5 года.

24 август 07:33 | : Экономика

Главные новости


Жизнь удалась. Куда уходят архангельские губернаторы
«В тихом омуте…»: «рыбный бизнес» Алексея Дитятева и резервы доходов НАО
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (230)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20