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Зарплата архангельских медработников выше средней по России

Аналитики крупнейшего российского сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали свыше 650 тысяч вакансий в сфере медицины и фармацевтики, открытых в России с января 2019 года по июль 2020 года, и выяснили, как изменилось среднее зарплатное предложение для специалистов из этой профессиональной области. Летом 2020 года медикам в регионах предлагают в среднем на 20 тысяч рублей меньше, чем в Москве. Разница в зарплатах медицинских работников между Архангельской областью и Москвой составила более 15 тысяч рублей. При этом в июле рост предлагаемых зарплат в медицине и фармацевтике в России практически остановился.

В целом по России средние зарплаты, предлагаемые работникам сферы медицины и фармацевтики, в июле 2020 года равнялись 43 945 рублей (+1% к январю 2019 года, -5,3% к январю 2020 года, -1% к июлю 2019 года). В Москве уровень предложения традиционно самый высокий в стране – 62 357 рублей. В Архангельской области средний зарплатный показатель в середине лета составил 47 136 рублей (-13,5% к январю 2019 года, +2% к январю 2020 года, -9,4% к июлю 2019 года).

Архангельская область возглавила рейтинг регионов Северо-Запада по росту предлагаемых зарплат летом 2020 года по отношению к январю: в июле этого года средние предлагаемые зарплаты в сфере медицины и фармацевтики здесь равнялись 47 136 рублей, что на 2% больше, чем в январе 2020 года. Во всех остальных регионах Северо-Запада зарплаты с января по июль снизились в среднем на 7%.

20 август 11:08 | : Экономика

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