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Коронакризис больно ударил по рынку работы вахтовиков

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у работодателей, как изменились финансовые и временные затраты на подбор персонала летом 2020 года. В опросе приняли участие 500 представителей компаний из всех округов страны. Специалистам по подбору персонала было предложено оценить изменение финансовых расходов и сроков подбора по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Рекрутеры, ведущие подбор на рабочие специальности, отмечают рост финансовых затрат на закрытие позиций (40%) и увеличение сроков подбора (35%). По мнению представителей работодателей, выплаты от государства (увеличенное пособие по безработице в ЦЗН и «путинские» 10 тыс. руб. на ребенка в июне и июле) привели к снижению предложения рабочей силы. На рынок труда также повлияла приостановка транспортного сообщения в период карантина: соискатели из регионов, ранее приезжавшие на вахту, уехали на родину. 

Рассуждая об изменениях в подборе линейных менеджеров и специалистов, рекрутеры также говорят об увеличении сроков подбора (34%). В отношении же финансовых затрат мнения разделились: 34% респондентов говорят об их увеличении, столько же утверждают, что расходы на подбор не изменились. Комментируя ситуацию, представители работодателей отмечают рост зарплатных ожиданий соискателей, а также делятся наблюдениями о резко возросшем числе специалистов, желающих работать удаленно.

Рекрутеры, осуществляющие подбор мидл- и топ-менеджеров, по большей части не отмечают изменений в финансовых затратах и сроках закрытия позиций. И все же респондентов, ощутивших рост расходов, несколько больше, чем тех, кто наблюдает их снижение. Комментируя свои наблюдения, рекрутеры отмечают снижение соискательской активности: управленцы, желавшие сменить работу до наступления коронакризиса, приняли решение остаться на старом месте работы, остальные же не снижают зарплатные ожидания, полагая, что руководящие навыки в условиях рыночной нестабильности должны хорошо оплачиваться.  

18 август 11:06 | : Экономика

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