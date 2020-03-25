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В Архагельской области вырос спрос на горничных, нянь и мажордомов

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали более 2 589 вакансий, открытых в Архангельской области с 1 по 31 июля 2020 года, узнали, как изменился рынок труда в регионе за прошедший месяц, и составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в начале августа.

Рынок вакансий за месяц потерял 28% за счет резкого уменьшения предложений о работе для рабочего персонала (-80% к показателю июня), в большинстве остальных профобластей наблюдается прирост предложений о работе. В большей степени выросла востребованность домашнего персонала (+114%), госслужащих (+65%), соискателей из сфер туризма, гостиниц и ресторанов (+53%), начинающих специалистов (+40%).

Если сравнивать с июлем 2019 года, количество вакансий в регионе увеличилось на 4%. Самый высокий спрос в Архангельской области сохраняется на представителей сфер продаж (36% от всех вариантов занятости), рабочего персонала (13%), строительства и недвижимости, а также начинающих специалистов (12%) и медицинских работников (11%). Чуть меньше вакансий – по 8% - открыто на hh.ru в профобластях транспорта, логистики, производства. Доля предложений о работе в банковском секторе составила 6%, востребованы ИТ-специалисты, административный персонал (по 5%).

Активность соискателей начала расти, хотя обычно в летний период на рынке труда наблюдается затишье. Жители Архангельской области открыли или обновили в июле на 11% больше резюме, чем в июне. За год прирост составил 23%, то есть кандидаты из разных профессиональных областей находятся в активной фазе поиска работы.

Рост интереса со стороны соискателей к новым вариантам занятости ведет к плавному повышению уровня конкуренции в Архангельской области. В среднем на одну активную вакансию приходится 5,1 резюме, что на 1,8 п. выше июньского показателя. Нормативный уровень конкуренции – 5-6 кандидатов на одно вакантное место – характерен для сфер науки и образования, безопасности, управления персоналом. На позициях, связанных с консультированием, страхованием, медициной, строительством, госслужбой, банковской сферой, автобизнесом, продажами, а также среди представителей рабочих и технических специальностей существует дефицит кадров. Сложнее всех на этапе поиска работы приходится специалистам сфер добычи сырья (29,2 резюме на вакансию), искусства, развлечений и массмедиа (20,8%), а соискателям без опыта работы и студентам (9,1), поскольку им приходится сталкиваться с самым высоким уровнем конкуренции за рабочие места.

В вакансиях на hh.ru средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Архангельской области в июле составила 36 000 рублей. Год назад в этот период она была равна 30 000 рублей.

06 август 09:12 | : Экономика

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