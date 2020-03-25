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Мы будем жить теперь по-новому. Поморский минимум подрос на тысячу рублей

Правительство Архангельской области утвердило новый прожиточный минимум на второй квартал текущего года.

Комментарий:

«Прожиточный минимум является важной величиной для принятия решения об отнесении граждан к категории нуждающихся и предоставления им различных мер социальной поддержки. Увеличение размера прожиточного минимума расширит круг людей, которые могут рассчитывать на помощь со стороны государства».

А теперь к цифрам.

Величина прожиточного минимума на душу населения составит 13 802 рубля, что на 1 079 рублей больше, чем в первом квартале. Для трудоспособного населения этот показатель вырос на 1153 рубля и составил 15 026 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров и неработающих инвалидов I и II групп вырос на 837 рублей — до 11 427 рублей, для детей он установлен в размере 13 744 рубля.

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06 август 08:11 | : Экономика

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