Экспансия - дело прибыльное. Лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:
Ведущий инженер ПТО г. Мурманск - https://bit.ly/2DryEQO (от 130 000 руб. на руки)
Начальник отдела экспансии - https://bit.ly/33j0Hgh (от 120 000 руб. до вычета НДФЛ)
Монтажник-высотник - https://bit.ly/32VnM8p (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)
Директор филиала - https://bit.ly/2Zp9KcU (от 120 000 руб. на руки)
Начальник отдела по лесообеспечению - https://bit.ly/39PhAjU (от 100 000 руб. на руки)