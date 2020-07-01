На ЖК «Аура» устанавливают кровлю

Жилой комплекс повышенной комфортности «Aура» строится группой «Аквилон» в центре Архангельска, в шаговой доступности от пешеходной улицы Чумбарова-Лучинского, набережной Северной Двины.
В настоящее время строители закончили возведение «коробки» здания и приступили к устройству кровли. Также ведутся работы по устройству внутренних перегородок на 4-м этаже. Завершена прокладка наружных дренажных сетей и теплотрассы. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 1-м квартале 2021 года.
Проект жилого комплекса выполнен с учетом того, что он размещается внутри исторически сформированного жилого квартала, ограниченного пр. Чумбарова-Лучинского ул. Серафимовича – пр. Троицкий – ул. Иоанна Кронштадтского. Объемно-пространственная композиция и архитектурно-художественный облик здания соответствует окружающему контексту существующей застройки, завершая и поддерживая многоэтажную часть квартала. В непосредственной близости есть все необходимые объекты социальной и культурной инфраструктуры.
ЖК «Aура» возводится из энергоэффективного кирпича по технологии «Теплая керамика» с толщиной стен до 770 мм, что гарантирует все необходимые аспекты благополучного проживания в современном городе: шумо- и теплоизоляцию, возможность планировать пространство своей квартиры по собственному вкусу и уверенность в том, что дом действительно построен на века. Цветовое решение фасадов продиктовано их конструктивом и выполнено с использованием современных материалов и технологий. Для облицовки фасадов применяется лицевой керамический кирпич трёх цветов. Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом передовых требований по энергоэффективности, что обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей.
Архитектурное решение ЖК «Aура» позволяет организовать уютное дворовое пространство, обращенное на южную сторону, с комплексным благоустройством и озеленением. Предусматривается размещение большой игровой зоны с разновозрастными детскими площадками и ярким антитравматическим покрытием, в том числе детской площадки, выполненной из натурального дерева. Также во дворе организуется зона street workout с уличными тренажерами и турниками. В зоне отдыха для взрослых устанавливаются скамейками и малые архитектурные формы. Дворовая территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж».
Поскольку квартал имеет высокую плотность застройки, то проект жилого комплекса предусматривает наличие подземного паркинга для автомобилей, куда обеспечен доступ на лифте непосредственно из подъезда. Также предусмотрены гостевые стоянки для машин и велопарковка.
Планировочные решения квартир в ЖК «Aура» выполнены с использованием передовой технологии «Разумные метры». Высота потолков составляет 3 м. Все квартиры сдаются с белой отделкой, что позволяет будущим жильцам самостоятельно воплотить свои пожелания по интерьеру дома. Продумывать дизайн и выбирать обои и сантехнику гораздо приятнее, чем вникать в особенности выполнение бетонной стяжки и межкомнатных перегородок. Возможен дозаказ чистовой отделки.
С 15 июля стартовали продажи машиномест в подземном паркинге и кладовых. Цены на паркинги - от 590 тыс. рублей, при единовременной покупке с квартирой предоставляется скидка 25%. Цены на кладовые начинаются от 130 тыс. рублей, при единовременной покупке с квартирой предоставляется скидка 20%.
Сейчас группа «Аквилон» в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве, в рамках действующих разрешений на строительство, возводит порядка 1,2 млн. кв. м жилья. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.
Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Архангельске на берегу реки Кузнечиха в Соломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, проектируется микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.