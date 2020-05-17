Зарплата на удаленке – самая большая. И другие вкусные вакансии в Архангельской области на этой неделе

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:
Web developer (удаленно) - https://bit.ly/2BkYyVM (от 100 000 до 150 000 руб. до вычета НДФЛ)
Заместитель генерального директора по социальным проектам - https://bit.ly/2E3UqKP (от 100 000 руб. на руки)
Senior UX | UI дизайнер - https://bit.ly/30uHlld (от 100 000 руб. на руки)
Территориальный управляющий - https://bit.ly/3gLJtvs (от 144 000 до 180 000 руб. до вычета НДФЛ)
Директор филиала - https://bit.ly/2Zp9KcU (от 120 000 руб. на руки)