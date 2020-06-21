Первых покупателей квартир в ЖК "Next-2" ждет приятный сюрприз

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ЖК «Next» класса «комфорт» строится в центре Архангельска в квартале, ограниченном пр. Ломоносова – ул. Урицкого – ул. Романа Куликова. Эта локация характеризуется развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом расположены гимназия №21 и школа №9, детсад №20 «Земляничка», поликлиника №2, Медицинский колледж, Северный Арктический федеральный университет, Дворец спорта и стадион «Буревестник». В шаговой доступности – набережная Северной Двины.
ЖК «Next» представляет собой жилой комплекс, переменной этажности в 8, 10 и 11 этажей. Объемно-пространственная композиция комплекса соответствует окружающему контексту существующей и перспективной застройки и решена в увязке с существующей градостроительной средой, построенными ранее зданиями и, их архитектурным и художественным обликом. Проект вдохновлен идеей сочетания технологичности и домашнего уюта, и рассчитан на создание комфортных условий жизни для всей семьи. Удобное расположение, инновационный подход к строительству и внимание к деталям во всём: от территории комплекса до дизайна помещений.
2-я очередь ЖК «Next» строится в рамках нового стандарта качества 4Э, который объединил передовые разработки технической лаборатории Группы «Аквилон». В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены здания толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая энергосберегающая система «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Толщина межквартирных стен составляет до 400 мм, перекрытий этажей - 300 мм, что в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон используются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты.
Квартиры спроектированы с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. В концепции «Разумные метры» нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние квадраты». Планировки выполнены с максимально возможным количеством солнечного света в помещениях. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, большие окна с подоконником на уровне всего 60 см от пола или витражное остекление. В каждой квартире есть балконы и лоджии. Входные двери - металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков.
Все квартиры сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Это улучшенная подготовка под ремонт, когда все «грязные» работы уже выполнены, стены и пол выровнены, сделана стяжка пола и разводка сетей. Новоселам остается только наклеить обои, постелить пол и обустроить ванную комнату. Кроме того, возможен заказ чистовой отделки с использованием качественных материалов «под ключ» от застройщика. Это окончательная подготовка квартиры к заселению. Отделка выполняется на выбор в одном из трех цветовых решений: «Sand» - в комнатах и кухне в цвете «дуб», в санузле - сочетание мягких светлых оттенков с белым. «Terra» - в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным оттенком. «Graphite» - отделка жилых помещений и кухни выполнена в теплых оттенках серого цвета, отделка санузлов - сочетание мягких оттенков серого с белым. Помимо установки внутриквартирных дверей, розеток и выключателей, в чистовую отделку входит установка натяжных потолков в комнатах, кухне и коридоре, настил и укладка ламината, качественная сантехника в ванной комнате и многое другое. Другими словами, полная чистовая отделка квартиры – это значительная экономия времени и средств жильцов.
Жилой комплекс оснащен комплексом «умных» систем inНОМЕ, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение. Каждая квартира оборудована IР-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном и возможностью вывода на него или на экран мобильного телефона изображений с различных камер видеонаблюдения. В квартирах устанавливаются датчики защиты от дыма, контроля протечек и открытия входной двери. Находясь на работе, уезжая в командировку или в отпуск, можно дистанционно управлять своей квартирой и всегда быть в курсе, что происходит в доме. Используются «умные» двухтарифные счетчики отопления, электроэнергии и водоснабжения, которые обеспечат автоматическую подачу сведений в управляющую компанию и личный кабинет владельца квартиры, что позволяет эффективно контролировать платежи за коммунальные услуги. С помощью мобильного приложения можно получать и оплачивать счета от УК.
Инженерные системы спроектированы по классу В (высокий) энергосбережения. Автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла, современные радиаторы уменьшенной высоты со встроенные терморегуляторами обеспечивают комфортные условия в квартирах. В здании предусмотрена современная система вентиляции с климатическими клапанами в стенах, которые способствуют поглощению шума, а при закрытом окне в квартиру поступает свежий воздух. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты, оснащенные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 75% экономию электроэнергии.
В жилом комплексе предусмотрены большие холлы со светопрозрачными входными группами и дизайнерской отделкой с использованием высококачественных натуральных материалов, а так же помещения для хранения колясок и велосипедов. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70-80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение. Создаются условия для безбарьерного доступа в парадные и кабины лифтов.
Для самых маленьких жильцов на территории 2-ой очереди ЖК «NEXT 2» будет открыт детский клуб «АквилонKIDS» с большим пространством для игр и творчества, проведения общих праздников, детских дней рождения, приглашения аниматоров. Собственный спортивный клуб является уникальной особенностью ЖК «NEXT 2». Комфортный фитнес-рум позволит следить за своей физической формой в любое время года и сэкономить на посещении фитнес-центров.
Детский и спортивный клубы бесплатно передаются в собственность жильцов.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением, а также видеонаблюдением с открытым видеоканалом (для родителей)
с камер детских площадок и общественных зон. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.
*Сроки проведения акции с 17.07.2020 по 31.08.2020 года. Подробности об организации акции, правил ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядки их получения можно узнать по тел.: 8(8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Соломбаластрой». Перевод «NEXT2» (НЕКСТ2) - «следующий 2». Адрес объекта: Архангельская обл. г. Архангельск, Ломоносовский округ, ограниченный ул. Р.Куликова, ул. Урицкого и пр. Ломоносова. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050515:31, 29:22:050515:1459, 29:22:050515:61. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф