Вы удивитесь - сколько получает разработчик iOS в Архангельске?

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, Разработчик iOS в Архангельске в среднем получает 97 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 180 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 148 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 108 000 рублей, в Екатеринбурге – 121 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 112 000 рублей, в Челябинске – 104 000 рублей, в Омске – 95 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 94 000 рублей, в Сыктывкаре 103 000 рублей и в Петрозаводске - 99 000 рублей в месяц.
Чтобы стать профессиональным iOS разработчиком необходимо хорошо разбираться в нескольких важных для этой сферы направлениях.
Важно четко понимать, как правильно создавать программное обеспечение – как структурировать его, тестировать, устранять неисправности и как на базовом уровне пользоваться системой управления версиями исходного кода.
При недостатке знаний и уверенности в работе с этими методами необходимо усовершенствовать навыки, что позволит двигаться вперед и постепенно развиваться.
Сегодня наиболее популярной системой является git, которая применяется большинством IT-компаний. В рамках git необходимо знать: