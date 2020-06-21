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Вы удивитесь - сколько получает разработчик iOS в Архангельске?

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, Разработчик iOS в Архангельске в среднем получает 97 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 180 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 148 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 108 000 рублей, в Екатеринбурге – 121 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 112 000 рублей, в Челябинске – 104 000 рублей, в Омске – 95 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 94 000 рублей, в Сыктывкаре 103 000 рублей и в Петрозаводске -  99 000 рублей в месяц.

Чтобы стать профессиональным iOS разработчиком необходимо хорошо разбираться в нескольких важных для этой сферы направлениях.

Важно четко понимать, как правильно создавать программное обеспечение – как структурировать его, тестировать, устранять неисправности и как на базовом уровне пользоваться системой управления версиями исходного кода.

При недостатке знаний и уверенности в работе с этими методами необходимо усовершенствовать навыки, что позволит двигаться вперед и постепенно развиваться.

Сегодня наиболее популярной системой является git, которая применяется большинством IT-компаний. В рамках git необходимо знать:

  • как создать репозиторий
  • как клонировать репозиторий
  • как зафиксировать изменения и отправить их в удаленный репозиторий
  • как «пулить» и объединить изменения
  • как проверить статус локального репозитория
  • как и когда создавать и объединять ответвления
  • как создавать теги (делается при каждой отправке проекта в App Store).
21 июль 07:40 | : Экономика

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