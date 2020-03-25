Региональный оператор ТКО объясняет владельцам частных домов, за что они платят

В июне около 15 тысяч жителей районных поселений впервые получили квитанции на оплату за вывоз ТКО. В отдаленных деревнях и поселках до 2020 года никогда не оказывалась коммунальная услуга по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), поэтому не все понимают, за что выставлена квитанция и не считают необходимым ее оплачивать.
Свой отказ оплачивать централизованный вывоз ТКО жители деревень объясняют тем, что всегда самостоятельно утилизировали мусор. Его сжигали, закапывали, вывозили на несанкционированные свалки или на места накопления за наличный расчет – все это является грубым нарушением действующего законодательства.
Реформирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами охватывает все большее количество жителей Архангельской области. Вывоз отходов впервые организовывается в деревнях Вилегодского, Вельского, Шенкурского, Ленского и Красноборского районов.
В настоящее время в муниципальных образованиях, даже в самых отдаленных и труднодоступных формируется инфраструктура для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Строятся контейнерные площадки, устанавливаются контейнеры, обеспечивается бестарный вывоз мусора.
С 1 января 2020 года согласно Федеральному закону все твердые коммунальные отходы на территории Архангельской области могут вывозиться только через договор с региональным оператором ООО «ЭкоИнтегратор». Для физических лиц отдельный договор не требуется (счета выставляются по факту оказания услуги).
Юридические лица напротив обязаны подать заявку на его оформление на сайте регионального оператора www.eco-tko.ru
ООО «ЭкоИнтегратор» работает на территории Архангельской области легально и согласно действующему Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ взимать плату с населения за вывоз твердых коммунальных отходов с 1 января 2020 года имеет право только региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области.
Еще одна проблема с которой столкнулся региональный оператор и жители области – это отсутствие актуальной базы данных о получателях услуги по вывозу ТКО. Региональный оператор ее формирует с ноля. Данные передают муниципалитеты и управляющие компании. Зачастую информация поступает с ошибками. Некорректно выставленные квитанции возмущают жителей области.
Просим отнестись с пониманием к процессу формирования базы данных. Для уточнения информации о получателях услуги, необходимо обращаться в офис регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» или обособленные подразделения.
Чтобы внести корректные данные в базу данных регионального оператора могут понадобиться следующие документы:
- правоустанавливающих документов на домовладение;
- выписка из домовой книги/поквартирной карточки, содержащие сведения о количестве прописанных граждан в жилом помещении;
Центральный офис ООО «ЭкоИнтегратор»
Архангельск, ул.Шабалина, д.15, корп.1.
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"Горячая линия" Регионального оператора по обращению с ТКО
+7 (8182) 63-70-02
hotline@eco-tko.ru
Viber, WhatsApp, Telegram (письменные обращения)
+7(965)734-70-04
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Коммерческий отдел (договоры с юр. лицами)
+ 7 (8182) 63-70-05
dogovor@eco-tko.ru
Контакты обособленных подразделений ООО «ЭкоИнтегратор» размещены на сайте компании: https://eco-tko.ru/