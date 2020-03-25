Архитектор Яскорский: Я категорически против остановки строительства жилого комплекса RiverPark

Главный архитектор Михаило-Архангельского кафедрального собора Дмитрий Яскорский прокомментировал воззвания городской общественности против строительства жилого комплекса RiverPark на пересечении набережной Северной Двины и улицы Урицкого.
Современный многоэтажный жилой дом возводит группа «Аквилон», выполнив обязательства по расселению четырех деревянных аварийных домов, занимавших территорию ранее.
«Я категорически против того, чтобы останавливать строительство! — прокомментировал ситуацию Дмитрий Яскорский. — Прекрасно знаю этот участок города и знаю, что дом строится за пределами того места, где стояли храмы и другие постройки утраченного Михаило-Архангельского монастыря. Да, фрагменты монастырской ограды были выявлены на этой территории. И что с этого? Ничего сверхъестественно ценного там нет».
Дмитрий Яскорский напомнил, что Михаило-Архангельский монастырь изначально возник в другом месте: «Обитель была построена там, где сейчас находятся драматический театр и Петровский парк. Проходили столетия, монастырь сгорел, его перенесли на другое место, а на той территории возвысился Троицкий собор, который, к нашему несчастью, взорвали большевики. Теперь там стоит театр».
Дмитрий Станиславович считает, что конфликт между горожанами и застройщиком нагнетается искусственно: «Придание излишней ценности территории утраченного монастыря — это притягивание за уши. Где была вся замечательная общественность, когда приняли решение строить гостиницу "Пур-Наволок" на улице Свободы? Отель построили прямо на месте северной башни Гостиного двора! Там были проведены все археологические раскопки, был вскрыт фундамент этой башни, а потом он превратился в подземную парковку гостиницы. Где были эти протестанты? Между прочим, именно с того места начинался архангельский город! Было бы замечательно воссоздать северную башню, тем более, для этого были все исследования, все архивные документы, но никто не возмущался. А то, что происходит сейчас относительно строительства комплекса RiverPark, на мой взгляд, это в чистом виде спекуляция».
По словам архитектора, возведение многоэтажного комплекса вполне допустимо с учетом существующей застройки на перекрестке набережной с улицей Урицкого. «С градостроительной точки зрения никаких проблем с этажностью в таких параметрах нет, — продолжил эксперт. — Стоит рядом дом быта "Чайка". Это здание уже существует как высотная доминанта. Я не вижу проблемы в том, что здесь может появиться более высотная застройка. Каждый участок в городе дифференцируется по возможной высоте в зависимости от конкретной градостроительной ситуации, которая там сложилась. Архитектурное архангельское сообщество, в числе которых был и я, боролось с новой застройкой набережной в центре города между Сурским подворьем и улицей Поморской, там должна была остаться зеленая зона. Где были эти общественники, когда тот же застройщик застроил этот участок? На том участке, про который мы сейчас говорим, таких проблем сегодня нет с градостроительной позиции. Нет противоречий и с охранными зонами».
Восстанавливать Михаило-Архангельский монастырь сегодня никто не планирует, отметил Дмитрий Яскорский. «Для этого надо сносить пятиэтажки, которые стоят на месте храмов утраченной обители. Но хрущевки никто не собирается сносить и расселять. Тогда что там будем восстанавливать? Вернем обратно деревянные бараки? Напомню, что никогда Церковь не будила противоречий в обществе и не создавала конфликтных ситуаций. В чем же ценность идей встревоженной общественности? За что так бьются эти люди? Почему они проснулись, вышли из анабиоза? Быть может, это какие-то спекуляции, за которыми стоит некий интерес. Наверное, не самый идеалистический», — заключил архитектор.