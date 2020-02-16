В Архангельской области может появиться еще одна мега-свалка мусора?

Тревожные сообщения из Вельского района сейчас активно обсуждаются в социальных сетях.
По словам местных жителей, на границе Архангельской и Вологодской областей идет активное вырубка леса вдоль реки Вага. На месте проведения работ появилась табличка - «Арендная база УЛК». Лесорубы не скрывают своей принадлежности к «Устьянской лесоперерабатывающей компании».
Однако, по словам местных защитников природы, пресс-служба «УЛК» причастность к вырубке леса не подтверждает. Что и вызывает подозрения.
Жители района по известной аналогии с Шиес опасаются, что на освободившемся после вырубки месте в будущем может появиться еще один мусорный полигон. Куда будут свозится отходы из близлежащих районов Поморья. О московском мусоре речь не идет… логистика не позволяет.
На это их подвигло следующее заявление главы района Дмитрий Дорофеева, сделанное еще 3 января на встрече с жителями деревни Лиходеево по поводу планов строительство мусороперерабатывающего завода: «У нас есть малонаселённые деревни типа Низовья». Низовье как раз находится в районе вырубки леса.
Впрочем, в данном конкретном случае наблюдатели вспоминают известную поговорку «У страха глаза велики»…