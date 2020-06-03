ОНФ борется за права жителей аварийных домов в Холмогорах

После вмешательства активистов ОНФ в Архангельской области Арбитражный апелляционный суд в полном объеме удовлетворил исковые требования о приведении дома на улице Ломоносова, 66 в селе Холмогоры в надлежащее состояние. Этого решения жильцы добивались четыре года, но, потерпев фиаско, обратились за поддержкой в региональное отделение Народного фронта.
«Жители просили чиновников разобраться в проблеме низкого качества предоставленного жилья еще в 2016 году. Однако они не предприняли мер для исправления ситуации, ограничившись лишь отписками в адрес простых людей, среди которых есть и сироты. Только после вмешательства общественников чиновники начали действовать. Администрация села провела независимую экспертизу качества жилья. Результаты подтвердили, что дефекты образовались во время строительства здания. Уже летом 2019 года поселение обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с иском к застройщику об устранении выявленных замечаний в строительстве, но суд вынес противоположное решение. Жители вновь пришли в ОНФ с просьбой оказать юридическую помощь и обжаловать решение суда», - рассказал глава регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.
Тогда общественники подготовили и подали апелляционную жалобу на решение суда, а эксперт ОНФ представлял интересы жильцов в девяти заседаниях суда апелляционной инстанции. В итоге Арбитражный суд апелляционной инстанции согласился с доводами жильцов, отменил решение Арбитражного суда Архангельской области и удовлетворил в полном объеме исковые требования о приведении жилья в надлежащее состояние.
Кроме того, правительство Архангельской области выделило администрации муниципального образования сельского поселения Холмогорское дополнительные средства на приобретение нового жилья для нуждающихся. Помещения будут предоставлены жильцам дома на улице Ломоносова, 66 по их выбору - либо на постоянной основе, либо временно на период ремонта их дома.
Напомним, в январе 2019 г. в региональное отделение ОНФ обратились граждане, проживающие в селе Холмогоры на улице Ломоносова, 66. Квартиры они получили в 2015 г. по программе расселения из ветхого и аварийного жилья, но проживать в них, особенно в зимний период было тяжело: стены, двери и окна промерзают насквозь, из-за отсутствия вентиляции в помещениях образовывается плесень, с потолка капает конденсат, полы прогибаются.
Чтобы оценить, как выполняется программа по переселению из ветхого и аварийного жилья и какие дома предоставили в том числе детям-сиротам, в Холмогоры приехала член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина. Побывав в здании на улице Ломоносова, 66, она пришла в ужас от увиденного. Квартиры оказались холодными и по техническим характеристикам непригодными для проживания. «Согласно законодательству, детей, которых переселили в индивидуальное жилье, патронируют в течение пяти лет. Их нужно трудоустроить, научить содержать жилье и так далее. Ничего этого муниципальная власть не сделала», - отмечала тогда Калинина.
Несмотря на многократные обращения в адрес муниципалитета, регионального министерства ТЭК и ЖКХ, прокуратуру, никаких действенных мер по исправлению недостатков жилья не предпринималось. Тогда жители заказали строительную экспертизу, которая подтвердила предположения экспертов ОНФ о несоответствии построенного жилья проекту, а также строительным нормам и правилам.
В настоящее время в Арбитражном суде Архангельской области на рассмотрении находится аналогичное дело по дому на улице Ломоносова, 68 в селе Холмогоры. Решение по нему ожидается в августе 2020 г. Администрация поселения готовит еще два иска по домам на улице Ломоносова, 64 корп. 1 и корп. 2, квартиры в которых приобретены у того же застройщика.
Кроме того, активистов ОНФ беспокоит такая же ситуация, сложившаяся в Виноградовском районе области, где представители администрации пока не намерены защищать права сирот, получивших некачественное жилье в домах, построенных тем же застройщиком. Общественники будут держать на контроле развитие событий.