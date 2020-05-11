Не кочегар, не плотник, а монтажник-высотник. Самые сладкие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:
Монтажник-высотник металлоконструкций - https://bit.ly/2Y1yt6r (от 100 000 до 200 000 руб. на руки)
Управляющий розничной сетью - https://bit.ly/2YJU7eQ (от 150 000 руб. на руки)
Директор филиала - https://bit.ly/2N225ul (от 120 000 руб. на руки)
Инженер-геодезист - https://bit.ly/37Hky9b (от 100 000 руб. на руки)
Главный инженер по производству - https://bit.ly/2N1vNiU (от 100 000 руб. на руки)
(кадр из к/ф «Высота»)