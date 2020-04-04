Специалист по розничному кредитованию в Архангельске - финансовый всезнайка зза 32 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, специалист по розничному кредитованию в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 49 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 36 000 рублей, в Екатеринбурге – 40 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 37 000 рублей, в Челябинске – 35 000 рублей, в Омске – 32 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре – 34 000 рублей и в Петрозаводске - 33 000 рублей в месяц.
Специалист отдела кредитования должен знать:
- Конституцию РФ, другие законы и нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере профессиональной деятельности;
- тенденции развития экономики;
- характеристику и особенности продукта;
- методы оценки рисков при кредитовании клиентов;
- факторы, определяющие специфику деятельности клиента, устойчивость его финансового состояния;
- методы прогнозирования;
- требования к оформлению кредитов;
- правила установления деловых контактов;
- психологию общения с клиентами, методы разрешения конфликтных ситуаций;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда.