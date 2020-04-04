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Специалист по розничному кредитованию в Архангельске - финансовый всезнайка зза 32 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, специалист по розничному кредитованию  в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – на 49 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 36 000 рублей, в Екатеринбурге – 40 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 37 000 рублей, в Челябинске – 35 000 рублей, в Омске – 32 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре – 34 000 рублей и в Петрозаводске -  33 000 рублей в месяц.

Специалист отдела кредитования должен знать:

- Конституцию РФ, другие законы и нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере профессиональной деятельности;

- тенденции развития экономики;

- характеристику и особенности продукта;

- методы оценки рисков при кредитовании клиентов;

- факторы, определяющие специфику деятельности клиента, устойчивость его финансового состояния;

- методы прогнозирования;

- требования к оформлению кредитов;

- правила установления деловых контактов;

- психологию общения с клиентами, методы разрешения конфликтных ситуаций;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда.

15 июнь 07:07 | : Экономика

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