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Михаил Силантьев: «О дачных теплицах замолвлю я слово»

На днях директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев рассказал о рентабельности тепличных агрокомплексов, если их отапливать торфом с местных разработок. Теперь очередь дошла до дачных теплиц…

- Встречаясь с дачниками, я часто слышу рассказы о том, что у многих хозяек урожай огурцов и помидоров, выращиваемых в своих теплицах, часто приходится выбрасывать! Если хозяюшка старается и всё делает правильно, чаще всего все её закрома быстро заполняются, как и закрома всех друзей её семьи. И плачут - а с таким трудом выращенные овощи выбрасывают в компостную яму!

Почему? Да потому, что реализовать урожай некуда! Большинство наших дач расположено вокруг крупных городов, а системы скупки продуктов тут нет, впрочем, как и в остальной области. Реализовать легально на рынках этот сезонный товар тоже невозможно - стоять у прилавка целый день немногие могут. Вот и приходится урожай закапывать!

Между тем, спрос на тепличные овощи в регионе огромен! Это видно по количеству завозимых овощей и консервов. Самый ходовой товар всегда - закатанные в трёхлитровых банках огурцы и помидоры. Найти осенью его на рынке сложно.

Как можно разрешить проблему? Как всегда, очень просто - нужно всего лишь организовать заготпункты на кооперативной основе. Дачные кооперативы должны стать их участниками. Старательным земледельцам предложить сдавать выращенные излишки урожая в эти заготпункты, за плату или по бартеру. Ведь дачникам нужно платить взносы, покупать дрова и многое другое. Они вполне могли бы засчитать сданную продукцию в счёт этих трат - всем выгодно!

Заготпунктам было бы уже выгодно приобрести небольшие мощности по переработке и реализовывать свою продукцию на рынках и в магазинах. Ведь продавать консервы, варенье, соленья, лекарственные травы и приправы лучше всего в переработанном виде - и дороже и дольше хранится.

Что мы в этом случае получаем? Рабочие места, объёмы собственной продукции, налоги с этих малых загопредприятий, расцвет малого предпринимательства.

Что для этого нужно? Создать программу стимуляции создания дачной заготкооперации - выделить региональные гранты для компенсации расходов на приобретение минизаводов по переработке продукции для кооперативов, в составе которых не менее 3 СНТ.

Выгода и для людей, и для власти очевидна. Но вот будет ли что-то подобное создаваться – вопрос. Пока что все ресурсы уходят на бездельников из корпораций и агентств, которые якобы занимаются помощью бизнесу... 

14 июнь 08:48 | : Экономика

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