Нужны ли Большому Архангельску тепличные хозяйства?

Философствует директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев:
- В своё время рядом с каждым из этих городов работали тепличные агрокомплексы. И на прилавках магазинов была своя продукция из них. Тогда вся торговля была государственной, но централизованных поставок производящейся на территории продукции никто не делал - везли лишь то, чего на месте не было.
Что самое затратное в работе теплицы? Тепло! Ведь она начинает работать с нового года - когда идёт сев первых овощей, а заканчивает свою работу в ноябре-октябре. Понятно, что в наших северных условиях большую часть времени температуру воздуха в ней надо подогревать.
Как вопрос решался в Советское время? Очень просто - к теплицам подводили трубу с возвращающейся после обогрева города водой системы отопления - обратом. Эта вода уже сильно остыла, но всё ещё тёплая - и это тепло - дармовое. Когда чубайсята приватизировали ТЭС, новые хозяева сказали - мы вам поставляем тепло - платите! И все теплицы у нас закрылись - ведь они свою продукцию продавали почти без наценки - по себестоимости...
Сейчас лишь в Северодвинске на базе бывшего тепличного хозяйства продолжает работать частная теплица. Отопление у неё газовое. Областной бюджет регулярно предусматривает компенсации для неё стоимости газа. Но продукции Северодвинцев почти не встретишь на полках магазинов - почему?
Во-первых, эта теплица достаточно маленькая - около 1 Га, а для такого города как Северодвинск нужно минимум 5 Га, Для Архангельска - около 8 Га, Маленькая теплица не позволяет выращивать достаточные для торговли объёмы и номенклатуру овощей - ведь магазину недостаточно выложить несколько наименований - ему нужна линейка минимум из 15-20 видов продукции - разных салатов и пр. А для этого нужно много места в теплице.
Почему у нас не строятся новые тепличные мощности? Тепло дорогое и электричество! Электроэнергия в Архангельской области самая дорогая в европейской части страны, газ тоже, водяное отопление тем более. Понижением тарифов региональная власть не занимается, хотя возможности для этого есть - и я писал о них ранее многократно.
Вроде бы всё - упёрлись? Нет! Всё дело в том, что в Архангельской области, как и во многих северных странах - есть дешёвый и эффективный источник тепловой энергии - торф, который у нас почти не востребован. Торф даёт тепла больше, чем дрова, добыча его - дело дешёвое, объёмы его неограниченные. Теплицы на торфе в наших условиях позволят выращивать все виды растений без значительных затрат на обогрев и главное - без ежегодных дотаций от бюджета!
Торф для нас в этих условиях - панацея. Необходимо начать разрабатывать проекты хозяйств, отапливаемых на этом природном источнике тепла. И тогда Архангельская область перестанет, как и прежде когда-то, завозить к себе огурцы и помидоры, всякую зелень и прочую продукцию теплиц!
Дело за малым - начать реальную работу по возрождению аграрной отрасли Поморья!