Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Нужны ли Большому Архангельску тепличные хозяйства?

Философствует директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев:

- В своё время рядом с каждым из этих городов работали тепличные агрокомплексы. И на прилавках магазинов была своя продукция из них. Тогда вся торговля была государственной, но централизованных поставок производящейся на территории продукции никто не делал - везли лишь то, чего на месте не было.

Что самое затратное в работе теплицы? Тепло! Ведь она начинает работать с нового года - когда идёт сев первых овощей, а заканчивает свою работу в ноябре-октябре. Понятно, что в наших северных условиях большую часть времени температуру воздуха в ней надо подогревать.

Как вопрос решался в Советское время? Очень просто - к теплицам подводили трубу с возвращающейся после обогрева города водой системы отопления - обратом. Эта вода уже сильно остыла, но всё ещё тёплая - и это тепло - дармовое. Когда чубайсята приватизировали ТЭС, новые хозяева сказали - мы вам поставляем тепло - платите! И все теплицы у нас закрылись - ведь они свою продукцию продавали почти без наценки - по себестоимости...

Сейчас лишь в Северодвинске на базе бывшего тепличного хозяйства продолжает работать частная теплица. Отопление у неё газовое. Областной бюджет регулярно предусматривает компенсации для неё стоимости газа. Но продукции Северодвинцев почти не встретишь на полках магазинов - почему?

Во-первых, эта теплица достаточно маленькая - около 1 Га, а для такого города как Северодвинск нужно минимум 5 Га, Для Архангельска - около 8 Га, Маленькая теплица не позволяет выращивать достаточные для торговли объёмы и номенклатуру овощей - ведь магазину недостаточно выложить несколько наименований - ему нужна линейка минимум из 15-20 видов продукции - разных салатов и пр. А для этого нужно много места в теплице.

Почему у нас не строятся новые тепличные мощности? Тепло дорогое и электричество! Электроэнергия в Архангельской области самая дорогая в европейской части страны, газ тоже, водяное отопление тем более. Понижением тарифов региональная власть не занимается, хотя возможности для этого есть - и я писал о них ранее многократно.

Вроде бы всё - упёрлись? Нет! Всё дело в том, что в Архангельской области, как и во многих северных странах - есть дешёвый и эффективный источник тепловой энергии - торф, который у нас почти не востребован. Торф даёт тепла больше, чем дрова, добыча его - дело дешёвое, объёмы его неограниченные. Теплицы на торфе в наших условиях позволят выращивать все виды растений без значительных затрат на обогрев и главное - без ежегодных дотаций от бюджета!

Торф для нас в этих условиях - панацея. Необходимо начать разрабатывать проекты хозяйств, отапливаемых на этом природном источнике тепла. И тогда Архангельская область перестанет, как и прежде когда-то, завозить к себе огурцы и помидоры, всякую зелень и прочую продукцию теплиц!

Дело за малым - начать реальную работу по возрождению аграрной отрасли Поморья!  

11 июнь 11:47 | : Экономика

Главные новости


Александр Цыбульский закрыл Северодвинск. Почти…
Группа «Аквилон» обеспечила сохранность археологического наследия Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (112)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20