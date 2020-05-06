Капремонт-2020: Завершен 331 вид работ в 117 многоквартирных домах Архангельской области

С каждой неделей процент выполнения региональной программы капитального ремонта МКД в Архангельской области растет. Согласно последним данным отдела контроля Фонда капремонта, по основному перечню многоквартирных домов программа 2020 года выполнена на 49%, по видам работ – на 45%. Если в цифрах, то завершен 331 вид работ в 117 МКД. Наибольшее их число – 68 – в Архангельске. По 6 домам завершены работы в Коряжме, по 5 – в Новодвинске и Вельском районе, по 4 – в Северодвинске, Каргопольском, Устьянском и Холмогорском районах, по 3 – в Виноградовском, Красноборском и Пинежском районах, по двум – в Котласском и Шенкурском районах, по одному – в Котласе, Лешуконском, Мезенском, Плесецком районах.
Напомним, что всего в основной перечень регпрограммы, которую Фонд капремонта Архангельской области реализует в 2020 году, включено 738 видов работ в 240 многоквартирных домах на сумму 1 191,3 млн. рублей.
На текущую дату проторговано - 563 вида работ (76%) на сумму 658,4 млн рублей. В стадии заключения находятся договора на 56,6 млн рублей, объявлено аукционов на сумму 55,9 млн рублей. В 2020 году за выполненные услуги по договорам подрядным организациям Фонда перечислено 65,8 млн рублей.
Всего в региональной программе капремонта участвуют 10469 многоквартирных домов общей площадью 21.7 млн м2. Из них в «общем котле» находятся 8588 домов (82 %), на специальных счетах, владельцем которых является Фонд капремонта Архангельской области, - 1007 МКД (9,6%), на спецсчетах УК и ТСЖ – 769 МКД (7.4 %). Еще 1% домов – 105 – не определились со способом формирования фонда капремонта – это новые дома и дома блокированной застройки.
Собираемость взносов за капремонт на сегодняшний день составляет 97,4%.
В реестре добросовестных подрядных организаций, имеющих право работать по договорам Фонда капремонта Архангельской области сегодня состоит 237 подрядчиков. Из них 92 – строительно-монтажные работы, 44 – замена лифтов, 67 – проектирование, строительный контроль – 23, 3 имеют допуски на работы по МКД, имеющих статус объектов культурного наследия.
ХРОНИКИ КАПРЕМОНТА
Архангельск: Проведены работы по реконструкции теплового пункта на ул.Гайдара, 23
Жители данного многоквартирного дома воспользовались возможностью, которую дает 774 Приказ Минстроя России – и перенесли срок капремонта своего дома с позднего периода на более ранний.
В 2019 году собственники пришли за консультацией в Фонд капремонта Архангельской области. Теплообменник в их доме находился в предаварийном состоянии – решение нужно было принимать максимально быстро, иначе весь пятиэтажный дом рисковал остаться без горячей воды.
На стороне собственников выступала их управляющая компания – УК «ООО «Индустрия», которая помогла оформить все необходимые технические документы, проект своего теплоузла жители заказали сами. Смету для будущего капремонта посчитал плановый отдел Фонда, на ее основании была определена стоимость проведения ремонта. После чего решение о начале работ должно было принять общее собрание собственников. Благодаря активной позиции ряда жильцов дома, все было сделано оперативно. Протокол собрания жильцы передали в департамент городского хозяйства администрации МО «Город Архангельск», там была создана межведомственная комиссия, которая внесла дом на Гайдара, 23 в резервный перечень программы 2020 года.
Реконструкцией теплового пункта здесь занимались специалисты ООО «Теплогазстрой». Все работы ими завершены в договорные сроки и с отличным качеством. Как отметил куратор объекта, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Вадим КИЧАКОВ, на приемке присутствовала председатель совета дома, акт подписан без замечаний.
Теперь у жителей дома 23 на улице Гайдара в Архангельске - полностью автоматизированный тепловой пункт с погодным регулированием системы отопления. Это значит, что у них уже нет и не будет «перетопов» в квартирах, от чего сейчас, когда за окном +20 и батареи до сих пор топят, мучаются горожане.
Архангельск: Работы по капремонту фасада на Троицком, 157 возобновятся с 1 июня
Активная фаза работ по продолжению капитального ремонта фасада дома 157 по проспекту Троицкому в Архангельске начнется с 1 июня. Такое решение было принято на совещании с подрядчиками директором Фонда капремонта Архангельской области Александром Бараевым.
Напомним, фасадные работы пришлось перенести с прошлой осени на лето 2020-го. Из-за плохих погодных условий и ряда пересогласований работа двигалась медленно. Пока дом стоит оштукатуренный и практически готовый под покраску.
В период лета 2019 года на объекте была произведена отбивка старой штукатурки и нанесение новой, ремонт входных крылец, частичное усиление стен, ремонт откосов по окнам, смена отливов по трубам и самих водосточных труб. Осенью и зимой подрядная организация произвела замену окон в подъездах, допработы по усилению стен и оштукатуриванию фасадов, ремонт откосов по окнам.
Прежде, чем красить фасад, будет произведена предварительная выкраска на одном из участков – с тем, чтобы посмотреть, как краска ляжет на штукатурку, дабы избежать того, что у строителей называется «проплешинами».
Генеральным подрядчиком по данному договору выступает ООО «Архспецмонтаж». На субподрядке в 2019 году у них работало ООО «Архстрой» («Строительный холдинг»). В 2020-м работы будет выполнять ООО «КСТ» - подрядчик, на счету которого большое количество фасадов в Архангельске, Северодвинске, Мирном, юге Архангельской области.
Котлас: Жители дома на Володарского,120 благодарят Фонд и подрядчика за хорошую работу по капремонту фасада
Капремонт еще идет, а мы уже получаем благодарственные письма! И это – невероятно приятно и нам, и нашим подрядчикам!
Буквально на днях мы, #ФондкапремонтаАрхангельскойобласти, получили благодарность от жителей дома 120 на ул.Володарского в Котласе. Дом деревянный двухэтажный. Здесь идет капитальный ремонт фасада, что подразумевает обшивку вагонкой, но не только – ООО «Атлека» заменили сгнившие нижние венцы и отремонтировали цоколь. Сейчас делают отливы по фундаментам. Кроме того, люди радуются новым крыльцам и козырькам над входными группами.
Как пишет жительница дома Светлана Белых, работы велись бригадой в любую погоду и без простоев.
«При выполнении работ подрядчики были максимально вежливыми и терпеливыми с жильцами нашего дома, с прохожими на улице и людьми на остановке общественного транспорта, - говорится в благодарственном письме. – Отмечаем оптимальное использование строительных материалов, бережное отношение к приобретенному инвентарю, всегда прибранное рабочее место. Также рабочие вовремя приступали к трудовым обязанностям, без опозданий, с предоставлением разъяснений о выполняемых работах собственникам. В бригаде каждый занимается своим делом, с максимальной эффективностью используя рабочее время.
Аккуратный внешний вид, слаженность действий, профессионализм, качественное выполнение работ, контакт с жильцами, ответственность, индивидуальный подход характеризуют эту бригаду»,
Речь идет о бригаде ООО «Атлека» под руководством А.С. Багрий.
В письме отмечается, что жители других домов микрорайона «с восхищением наблюдали за ходом работ».
Подписи под письмо поставили 9 собственников.
Окончание работ на Володарского, 120 в Котласе по договору запланировано на 11 июля, но, по словам куратора объекта, инженера отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Сергея Филиппа, подрядчик завершит их раньше.
Мирный: Реализован проект по переходу второй партии домов с открытой на закрытую систему теплоснабжения
Индивидуальные тепловые пункты с автоматическими узлами учета тепла установлены в домах Мирного на ул.Неделина, 4, 8, 14, и на ул.Ломоносова, 3а.
Сделано это в рамках программы капитального ремонта МКД Архангельской области, реализуемой региональным оператором в 2020 году.
Работы выполняла подрядная организация ООО «РесСтрой» - в срок и качественно.
Из второй партии домов осталось перевести с открытой на закрытую систему теплоснабжения один дом – на ул. Ломоносова, 5. Работы там начнутся окончания отопительного сезона.
По словам куратора объектов, инженера-теплотехника отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Вадима Кичакова, во время проведения работ отмечено, что мирнинские сети не готовы к переходу на закрытую систему: на некоторых домах наблюдается недостаточный перепад давления, а также низкое давление холодный воды, которая идёт на подогрев горячей.