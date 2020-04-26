Вслед за нефтью обрушились мировые цены на газ. Россия сокращает добычу

Цена газа на главной спотовой площадке Европы — нидерландской Title Transfer Facility (TTF) — упала на прошлой неделе до рекордного минимума на уровне 3,365 евро за МВт·ч ($40,7 за 1000 м³). После этого цены поднялись выше 4 евро за МВт·ч, но и такая цена исторически является крайне низкой.
Поставки газа из России по газопроводу «Ямал-Европа», который проходит через Республику Беларусь, Польшу и Германию, во вторник, 26 мая, упали до нуля. Тенденция к снижению наблюдалась с воскресенья. При этом поставки в расположенный в Австрии крупный европейский хаб упали на 25% к 10-дневному среднему значению, свидетельствует статистика в терминале Bloomberg.
Спотовые цены на газ в Европе могут упасть ниже нуля, повторив недавнюю историю с отрицательными котировками фьючерса на американскую нефть WTI. Об этом накануне написало издание Reuters со ссылкой на трейдеров рынка газа в Европе.
Ситуацию на рынке вряд ли можно называть оптимистичной, считает аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. Эксперт отмечает несколько фундаментальных поводов для продолжения падения цен. Среди них:
На текущую дату хранилища в Европе заполнены на 71%, свидетельствует статистика Gas Infrastructure Europe (GIE). Учитывая фактор сезонности, можно отметить, что ровно год назад хранилища были заполнены на 56%. В Нидерландах сейчас хранилища заполнены в среднем на 61%, в Германии на 83%, по ряду стран показатель варьируется в диапазоне 80 — 100%.