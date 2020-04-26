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И работа пошла. Региональный оператор заключил допсоглашения с перевозчиками ТКО

Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает кампанию по подписанию дополнительных соглашений к договорам с перевозчиками ТКО в районах Архангельской области. Работа, начавшаяся еще в апреле 2020 года, была инициирована Региональным оператором в связи с увеличением маршрутов и охвату территорий.


В новых соглашениях учтен запуск новых маршрутов по вывозу ТКО из населенных пунктов, где ранее услуга по вывозу ТКО никогда не оказывалась.
Только в апреле совместными усилиями Регионального оператора и транспортных компаний были запущены маршруты по вывозу отходов из отдаленных населенных пунктов Устьянского и Вельского районов, началась активная работа по налаживанию вывоза ТКО из деревень Онежского и Ленского районов.
Сегодня идет работа по запуску маршрута по Онежскому взморью - побережью Белого моря - мусоровоз не только пройдет по небольшим и отдаленным деревням района, но и вывезет ТКО из части населенных пунктов Кенозерского национального парка.


Региональный оператор учитывает реализацию программ по строительству контейнерных площадок и закупке контейнерного парка в муниципальных образованиях региона и оперативно корректирует маршруты своих перевозчиков. Так уже в июне 2020 года новые площадки и контейнеры должны появиться в деревнях Холмогорского, Верхнетоемского и Вилегодского районов - куда также поедут мусоровозы транспортных компаний.


В новых дополнительных соглашениях учтено и обязательное требование закона по оснащению спецтранспорта системой мониторинга ГЛОНАСС, а также подключению к автоматизированной системе управления “Управление отходами”. Это позволит в режиме он-лайн контролировать все перемещение ТКО - от контейнерной площадки до размещения отходов на лицензированных полигонах. Ранее многие перевозчики уклонялись от подключения к этой системе, теперь работать без систем мониторинга запрещено.


Важным пунктом новых дополнительных соглашений с перевозчиками стало изменение системы оплаты услуг перевозчиков. По действовавшей схеме оплата транспортной компании зависела от собираемости платежей с населения и юридических лиц на обслуживаемой территории. В новых условиях работы прописана фиксированная оплата, привязанная к территории обслуживания перевозчика и соблюдению требования территориальной схемы обращения с отходами (ТСОО).


Первым предприятием, с которым заключено дополнительное соглашение, с изменение условий договора стал архангельский перевозчик ООО “Автоспецтранс”.


На подобных условиях начали работать и другие перевозчики: ООО "Наш город” (МО «Вельский муниципальный район»), ИП Задворная С.А. (МО «Онежский муниципальный район»). К подписанию готовятся договоры с ООО “ЖКХ Холмогоры”, обслуживающего население в Верхнетоемском и Холмогорском районах, ООО "Жилищные услуги", работающее в Каргопольском районе, ООО "Транссервис", перевозчиком из Няндомского района, ООО "Арсенал", транспортирует ТКО в Ленском районе, и ООО “Чистый Город” из Коношского района.


Пересматривается договор с ООО "Спецавтосервис", которое обслуживает часть маршрутов в Северодвинске и Плесецком районе, а также с ООО "Светлый Дом", транспортирующим ТКО из нескольких населенных пунктов Холмогорского района.


27 май 12:29 | : Экономика

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