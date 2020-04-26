Место замглавы Архангельска по городскому хозяйству оказалось вакантным

С сегодняшнего дня Виталий Акишин уже не работает в администрации областной столицы.
Официальное сообщение о его уходе не сопровождалось дежурной формулировкой «в связи с переходом на другую работу».
Немудрено. По мнению коллег из дружественных изданий, бывший теплоэнергетик элементарно не справился с должностными обязанностями и ничем выдающимся на посту начальника всего архисложного городского хозяйства не отметился. В интервью в основном объяснял, почему нельзы сделать то или это.
Напомним, что именно состояние городского хозяйства Архангельска стало главным объектом критики со стороны ВрИО губернатора региона Александра Цыбульского.
Пока неизвестно, кто займет освободившееся из-под Акишина кресло. Вряд ли претендентов много… должность-то расстрельная.