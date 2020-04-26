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Комплектовщик заказов в Архангельске - продвинутый грузчик на 23 тысячи

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, комплектовщик в Архангельске в среднем получает 23 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 42 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – на 34 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 25 000 рублей, в Екатеринбурге – 28 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 26 000 рублей, в Челябинске – 24 000 рублей, в Омске – 22 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 22 000 рублей, в Сыктывкаре – 24 000 рублей и в Петрозаводске -  23 000 рублей в месяц.

С развитием оптовой и оптово-розничной торговли, а также многочисленных интернет-магазинов, возросла актуальность профессии «Комплектовщик товаров», относящейся к общеотраслевым профессиям. Комплектовщики работают на складах совместно с кладовщиками и грузчиками, обеспечивая подбор товаров по заказу клиента. Иногда они могут совмещать со своей работой обязанности грузчика или кладовщика.

Работа комплектовщика требует внимательности и быстрого темпа, она выполняется по установленным правилам и инструкциям, сочетает ручной и физический труд. Крупные предприятия торговли, а также компании, работающие с большим количеством заказов, устанавливают для комплектовщиков сменный режим труда, открывая отличную возможность заработка для студентов.


25 май 08:14 | : Экономика

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