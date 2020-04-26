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«Сдаемся!». «Вельский молочный комбинат» попросил себя обанкротить

Такой иск от указанного юридического лица  поступил в арбитражный суд Санкт-Петербург» («ВелМолКом» юридически прописан в северной столице) 19 мая.

Мотивировка - невозможность рассчитаться по долговым обязательствам.

Дело пока не принято к производству. Сумма долгов в настоящий момент неизвестно… но к производителю есть финансовые претензии от целого ряда как поставщиков продукции, так и государственных органов.

О том, как бывшее руководство молочного комбината само себя загнало в долговую яму, читайте здесь.  

Напомним, на днях в Сети появилась информация, что в предбанкротном состоянии находится и Онежский молокозавод. Однако коллеги из ИА «Эхо севера» провели собственное журналистское расследование и установили – речь в данном случае идет о конфликте интересов двух владельцев этого бизнеса.

 

21 май 11:45 | : Экономика / Скандалы

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