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10% россиян, работающим на "удаленке", нужна помощь психологов

Больше всего тех, кто хотел бы обратиться к психологу, среди россиян, работающих во время карантина удаленно. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил россиян и работодателей, нужны ли консультации психологов в ситуации с карантином и самоизоляцией. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны и представители 500 компаний-работодателей.

Большинство россиян считает, что не нуждается в психологической помощи (86%). Проконсультироваться с психологом в сложившейся ситуации хотели бы 7%. Среди работодателей большинство также убеждено, что консультации не требуются (82%), в необходимости бесед со специалистом уверены 9% представителей компаний.

Женщины говорят о необходимости обращения к психологу чуть чаще мужчин: 8 и 6%. Молодежь до 24 лет нуждается в консультациях меньше, чем старшее поколение (4%). Реже всех же о желании обратиться к психологу говорят россияне, продолжающие ходить на работу в период карантина (3%). Больше всего желающих посетить психолога — среди респондентов, работающих на карантине удаленно (9%).

21 май 10:36 | : Экономика

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