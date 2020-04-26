ЖК «Зеленый Квартал-3» в Архангельске - заселение не за горами

12-этажный одноподъездный дом возводится группой «Аквилон» на месте разобранного неэксплуатируемого деревянного нежилого здания на пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодская.
Жилой комплекс расположен в центре Архангельска, в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины. Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находится школа № 11, два детских сада: «Парусок» и «Ивушка», бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника № 1 и стоматологическая поликлиника № 1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани». Напомним, что летом 2017 года холдинг «Аквилон Инвест» сдал в эксплуатацию 1-ю очередь ЖК «Зеленый квартал» на пересечении пр. Новгородский и ул. Вологодская площадью почти 20 тыс. кв. м на 267 квартир с подземным паркингом. А на месте расселенного за счет застройщика аварийного дома на ул. Гайдара 29 к.1 летом 2019 года досрочно завершено строительство ЖК «Зеленый квартал-2» площадью 10,2 тыс. кв. м на 141 квартиру.
В настоящее время на объекте практически завершены работы на кровле, закончено остекление окон и балконных витражей. К концу подходят работы по прокладке внутридомовых сетей и монтаж лифтового оборудования. Ведется отделка квартир и мест общего пользования, начаты работы по благоустройству территории. Сдача в эксплуатацию ЖК «Зеленый квартал – 3» намечена на 2-й квартал 2020 года.
При строительстве используется передовой экологически чистый и энергоэффективный кирпич «Теплая керамика», обеспечивающий современные требования к сохранению тепла, поддержанию оптимальной влажности и звукоизоляции.
В «Зеленом квартале-3» спроектированы квартиры разнообразной планировки - от студий до евро 4-х комнатных, площадью от 23 до 71 кв. м, с высотой потолков 2,7 м. Планировочные решения жилых помещений выполнены с использованием концепции «Разумные метры».
У единственного подъезда будет светопрозрачная входная группа, а внутри - качественная отделка холлов, своя колясочная. В доме устанавливаются два бесшумных лифта импортного производства без машинного отделения - пассажирский и грузопассажирский. Автоматизированный тепловой пункт сдатчиками температуры позволит существенно экономить на коммунальных платежах.
Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории с созданием большой игровой зоны с разновозрастными детскими площадками, ярким антитравматическим покрытием и веревочной пирамидой, обустройством зоны street workout с уличными тренажерами и турниками, зоны отдыха со скамейками и малыми архитектурными формами. Запланирована высадка кустарников, разбивка газонов, установка клумб, прокладка прогулочных дорожек, монтаж системы уличного освещения с энергосберегающими фонарями. Впервые спроектирована современная дренажная система по технологии «Двор без луж». Также выполняется асфальтирование тротуаров и гостевых автостоянок, а также устройство велопарковок.
В мае при покупке квартиры в жилых комплексах группы «Аквилон» клиенты могут выбрать чистовую отделку за полцены (4 тыс. рублей с кв. м вместо стандартных 8 тыс. рублей) или скидку в 400 тыс. рублей*.
Все квартиры в жилых комплексах группы «Аквилон» сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Это улучшенная подготовка под ремонт, когда все «грязные» работы уже выполнены, стены и пол выровнены, сделана стяжка пола и разводка сетей. Новоселам остается только наклеить обои, постелить пол и обустроить ванную комнату. Крометого, возможен заказ чистовой отделки с использованием качественных материалов «под ключ» от застройщика. Это окончательная подготовка квартиры к заселению. Заказ отделки возможен в одном из трех цветовых решений на выбор: «Sand» выполняется в комнатах и кухне в цвете «дуб», в санузле — сочетание мягких светлых оттенков с белым. «Terra» - в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным оттенком. «Graphite» - отделка жилых помещений и кухни выполнена в теплых оттенках серого цвета, отделка санузлов - сочетание мягких оттенков серого с белым. Помимо установки внутриквартирных дверей, розеток и выключателей, в чистовую отделку входит установка натяжных потолков в комнатах, кухне и коридоре, настил и укладка ламината, качественная сантехника в ванной комнате и многое другое. Другими словами, полная чистовая отделка квартиры – это значительная экономия времени и средств жильцов.
Сейчас группа «Аквилон» в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве, в рамках действующих разрешений на строительство, возводит порядка 1,1 млн. кв. м жилья. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.
Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Архангельске на берегу реки Кузнечиха в Соломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, проектируется микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.
* Сроки проведения акции с 29.04.2020 по 31.05.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитывается исходя из площади квартиры 95.99 м.кв. и исходя из стоимости отделки 4000 руб./кв.м. Ремонт квартиры – стандартная чистовая отделка в 3х цветовых решениях «Sand», «Terra» или «Graphite» на выбор клиента. Ремонт и скидка до 400 000 руб. не суммируются. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Бизнесстрой» по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050516:2265,29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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