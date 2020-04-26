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Менеджер по ж/д перевозкам в Архангельске - логистик на 43 тысячи

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, менеджер по ж/д перевозкам в Архангельске в среднем получает 43 000 рублей. Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 80 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 66 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 48 000 рублей, в Екатеринбурге – 54 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 50 000 рублей, во Владивостоке – 60 000 рублей, в Челябинске – 46 000 рублей, в Омске – 42 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 42 000 рублей, в Сыктывкаре 46 000 рублей и в Петрозаводске - 44 000 рублей в месяц.

. Менеджер по перевозкам должен знать:
3.1. Законы и нормативные правовые акты, регулирующие вопросы перевозочной и транспортно-экспедиционной деятельности в Российской Федерации.
3.2. Приказы, указания, инструкции, методические и другие руководящие документы по кругу обязанностей.
3.3. Правила перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, воздушным, водным транспортом.
3.4. Соглашения о международном грузовом сообщении.
3.5. Формы транспортной, грузовой и финансовой документации.
3.6. Методы изучения и прогнозирования спроса на транспортные услуги.
3.7. Порядок установления связей с потребителями транспортных услуг.
3.8. Правила ведения переговоров с клиентами, организации деловых контактов.
3.9. Правила оформления заключаемых договоров об организации перевозок грузов и оказании дополнительных услуг.
3.10. Основы маркетинга и рекламы.
3.11. Действующую технологию взаимодействия с таможенными органами.
3.12. Технологический процесс работы транспортной организации.
3.13. Правила оформления (в т.ч. таможенного) грузов.
3.14. Примерные нормы простоя транспортных средств и контейнеров под грузовыми операциями.
3.15. Стандарты на условия транспортировки и упаковки грузов.
3.16. Порядок ведения учета и отчетности по подвижному составу и эксплуатационным материалам.
3.17. Основы экономики, организации труда.
3.18. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

 

20 май 08:04 | : Экономика

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