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Коллапса не будет. ООО «САХ» и ООО «ЭкоСинтез» дисквалифицированы с рынка перевозок ТКО

Сегодня на маршруты в Архангельске и Новодвинске вышла спецтехника транспортного оператора ООО «ЭкоПрофи». Перевозчики ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» и ООО «Экосинтез» прекратили свою деятельность на территории областного центра и города бумажников, о чем накануне публично заявили в эфире телеканала ГТРК «Поморье».

Ранее в адрес компании «Спецавтохозяйство» было направлено 47 претензий, которые характеризуют работу предприятия. Некачественная уборка, срывы графиков, завалы на контейнерных площадках, непрерывные жалобы со стороны архангелогородцев, депутатов и глав округов – стали главными причинами, по которым Региональный оператор принял решение заменить перевозчика в Архангельске.

Подобная ситуация сложилась и с ООО «Экосинтез». Не оправдав надежды котлашан, и ООО «Экосинтез» покинул юг Архангельской области, не проработав там и полугода. За это время перевозчик не однократно получал «неуд» со стороны Регионального оператора и властей Котласа. Сейчас город обслуживает котласский компания в соответствии с предъявляемыми стандартами качества. На маршрутах работают 9 мусоровозов.

18 мая руководитель ООО «Экосинтез» заявил о приостановке деятельности в Новодвинске, по всей видимости, понимая свою несостоятельность и неспособность продемонстрировать высокое качество услуги по вывозу ТКО. В адрес компании «Экосинтез» направлены более 20 претензий с указанием нарушений по вывозу отходов.

Как показала практика, с рынка уходят худшие перевозчики. Из 62 компаний, работавших в Архангельской области, осталось только 30.

- Мусорный коллапс ни в Архангельске, ни в Котласе не будет допущен. Города обслуживают машины транспортного оператора ООО «ЭкоПрофи».– заявил Анатолий Назаров, генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» (Региональный оператор по обращению с ТКО).- Вывоз мусора осуществляется современной техникой. В Архангельске вышли 14 мусоровозов против 9, которые работали у ООО «Спецавтохозяйства». Спецтехника транспортного оператора позволит не только навести порядок на контейнерных площадках, но и перевести на современный евроконтейнерный парк. Северный округ и округ Варавино-Фактория областного центра уже перешли на евроконтейнеры. В округах выставлены более 500 контейнеров. Вскоре начнется переоборудование Маймаксы. Жители региона устали от мусорных завалов и нерасторопности перевозчиков ТКО. Обеспечить своевременную и качественную уборку отходов - главная задача Регионального оператора, поэтому обслуживать северян будут компании, которые выполняют требования законодательства и стремятся к соблюдению высоких стандартов качества и экологического мониторинга.

- На днях мы вернулись из рабочей поездки по районах Архангельской области. Везде проведены встречи с главами администраций, местными перевозчиками. Отмечена хорошая работа многих компаний. Сегодня мы видим, что ситуация искусственно нагнетается, вносит смятение в работу успешно действующих перевозчиков в районах области. Региональный оператор совместно с ООО «ЭкоПрофи» находятся в непрерывном диалоге с предприятиями в районах. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, и мы видим заинтересованность в качественной работе у предприятий в области. – считает Сергей Сычев, генеральный директор ООО «ЭкоПрофи». – Компании, которые не справляются со своими обязанностями и на протяжении нескольких месяцев не могут обеспечить должный уровень обслуживания населения, пытаются перевести взаимоотношения хозяйствующих субъектов в политическую плоскость и делают простых жителей заложниками своих интриг. Такую ситуацию сегодня мы наблюдаем на примере демонстративного поведения руководителей ООО «САХ» и ООО «Экосинтез».

19 май 17:19 | : Экономика

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