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Посткарантинный синдром - 79% россиян хотят сменить работу

Служба исследований hh.ru провела онлайн-опрос соискателей из разных регионов России, включая Северо-Запад, чтобы выяснить, как много сотрудников перешли на удаленный формат работы из-за пандемии коронавируса, хотят ли они сменить место работы в ближайшее время, и что произошло с зарплатами работников из разных профессиональных областей.

По результатам опроса, 52% россиян во время локдауна работают дистанционно. Каждый третий (34%) не может себе этого позволить, потому что его формат работы подразумевает пребывание на рабочем месте – в офисе или на предприятии. Еще 14% респондентов отметили, что вынуждены ходить на работу в штатном режиме, хотя их рабочие обязанности можно выполнять удаленно. О переходе на дистанционный график работы чаще упоминали представители сфер ИТ, интернета и телекоммуникаций - 77% из них трудятся удаленно, искусства, развлечений, массмедиа (73%), маркетинга, рекламы, PR (71%), науки и образования (70%), юриспруденции (65%) и управления персоналом (61%). В меньшей степени удалось адаптировать к подобному формату работу специалистов из профессиональных областей производства и сельского хозяйства (22%), транспорта и логистики (24%), а также административного персонала (33%).

Изменения коснулись не только привычного графика работы россиян. Среди тех респондентов, у кого есть постоянная занятость, 45% столкнулись с сокращением заработных плат. Всего 1% опрошенных работодатели увеличили оклад, а у 44% не было отмечено никаких колебаний в уровне дохода с начала распространения COVID-19. Опять же, приводя в пример статистику в целом по стране, сильнее всего снизился размер совокупного дохода у работников сфер продаж (67%), искусства, развлечений, массмедиа (55%), административного персонала (53%), топ-менеджеров и руководителей среднего звена (52%), начинающих специалистов, маркетологов (по 48%). На прежнем уровне остались зарплаты у бухгалтеров (56%), ИТ-специалистов (53%), работников банков, секторов производства, сельского хозяйства и строительства (52%). Причем среди тех, чей заработок за время пандемии не изменился, больше всего опасаются уменьшения доходов HR-специалисты (50%), юристы (48%) и маркетологи (41%).

Что интересно, 79% опрошенных так или иначе хотели бы поменять место работы в ближайшее время, если бы появилась такая возможность. Почти каждый десятый (12%) предпочитает держаться за текущее рабочее место вне зависимости от обстоятельств. О желании сменить компанию чаще упоминали работники из профобласти управления персоналом, юристы (по 91%), топ-менеджеры (89%), специалисты сфер продаж (85%), науки и образования (83%). В меньшей степени к подобному оказались готовы медицинские работники (58%), представители индустрии искусства и развлечений (65%), а также строители (67%).

На настроения работников, в том числе, влияют коммуникации с коллегами и руководством, так, 13% респондентов признались в увеличении числа конфликтных ситуаций с начальством после перехода на удаленный режим работы. Еще 9% сотрудников, напротив, рассказали о снижении уровня эмоциональной напряженности в коллективе, а у каждого второго рабочих конфликтов не было вовсе. Сложности в коммуникации с руководством отметили, прежде всего, юристы (35%), маркетологи (22%) и специалисты в области управления персоналом (20%). Стали хвалить чаще “на удаленке” 10% опрошенных, реже – 17%, а каждого пятого начальство никогда не подбадривало вовсе. Больше положительных отзывов со стороны менеджмента стали получать представители сферы продаж (17%), начинающие (13%) и ИТ-специалисты, административный персонал (по 12%).

18 май 10:56 | : Экономика

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