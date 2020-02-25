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В Архангельской области засухи не будет

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, в каких регионах РФ этим летом будет ощущаться недостаток влаги в почве, что в последствии может привести к потерям в урожае.

В этот скорбный список вошли: Калужская, Брянская, Орловская, Липецкая, Смоленская, Курская, Белгородская, Астраханская области, а также Крым и Краснодарский край.

Речь идет о влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур. При этом метеорологи пока не дают прогноз по урожайности, потому что ключевым месяцем в этом вопросе является месяц май.

В свою очередь, в Архангельской области и с осадками все в порядке, и с весенним половодьем, подтопившим ряд районов.

Действительно, откуда засухе взяться…

08 май 08:24 | : Экономика

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