В Архангельской области засухи не будет

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, в каких регионах РФ этим летом будет ощущаться недостаток влаги в почве, что в последствии может привести к потерям в урожае.
В этот скорбный список вошли: Калужская, Брянская, Орловская, Липецкая, Смоленская, Курская, Белгородская, Астраханская области, а также Крым и Краснодарский край.
Речь идет о влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур. При этом метеорологи пока не дают прогноз по урожайности, потому что ключевым месяцем в этом вопросе является месяц май.
В свою очередь, в Архангельской области и с осадками все в порядке, и с весенним половодьем, подтопившим ряд районов.
Действительно, откуда засухе взяться…