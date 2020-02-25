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В Архангельской области бухгалтеры начали усиленно искать работу

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировали запросы соискателей из Архангельской области на hh.ru и узнали, какая работа интересовала специалистов разных профессиональных областей в апреле.

 

Чаще всего кандидаты искали варианты трудоустройства для бухгалтеров (619 запросов) и водителей (436 запросов), в том числе, водителей-курьеров, экспедиторов различных категорий. Чуть меньше поисковых запросов от курьеров (236 запросов) и дизайнеров (180 запросов). Популярны вакансии с подработкой, например, удаленная работа (75 запросов), работа на выходные (75 запросов) и временная (75 запросов).

 

Есть предпочтения у соискателей из Архангельской области и к режиму занятости, например, подработка (54 запроса), вечерняя работа (49 запросов) и ночная (34 запроса).

 

Кроме того, среди кандидатов в апреле оказалась востребована профобласть продаж: работу искали консультанты (82 запроса), продавцы (81 запрос), мерчендайзеры (72 запроса) и кассиры (71 запрос).

 

Встречались и нетрадиционные запросы пользователей, среди них: «Холодильного» (91 запрос) и «Холодоснабжение» (38 запросов).

06 май 11:33 | : Экономика

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