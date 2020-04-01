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Архангелогородцы примериваются к работе вахтовым методом

Ко Дню вахтовика аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали, как с учетом новых реалий изменился рынок труда в сегменте вахтового персонала – для представителей каких профессий сейчас открывают вакансии в Архангельской области с возможностью работать вахтовым методом, на какое финансовое вознаграждение могут рассчитывать соискатели, и каков портрет современного вахтовика.

Число вакансий с вахтой, размещенных в период с января по апрель текущего года в Архангельской области, сократилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако в общей структуре рынка труда доля подобных вакансий по-прежнему велика – более 7% от всех предложений о работе в регионе.

С начала года наибольшим спросом у работодателей пользуются “синие воротнички” – представители рабочих профессий (50% от всех предложений о работе вахтовым методом на hh.ru) и строители (27%). Так же в Архангельской области востребованы соискатели из профессиональных областей транспорта и логистики (18%), производства (16%). Если говорить о конкретных профессиях – это машинисты, электрогазосварщики, дорожные рабочие, инженеры, мастера, техники-механики, токари, геодезисты, маляры-штукатуры и другие. Работникам региона предлагают вахту в Петербурге, Мурманской области, Карелии, на Ямале и в других регионах России.   

В основном вахтовый персонал активно привлекают компании из отраслей строительства, эксплуатации и проектирования (25%), услуг для бизнеса (20%), тяжелого машиностроения, металлургии и металлообработки (по 17% на каждую отрасль).

Требования к опыту работы специалистов из разных профессиональных областей, готовых работать вахтовым методом, довольно высоки. Практически каждая вторая вакансия (46%) была доступна соискателям с профессиональным стажем от 1 года до 3 лет. В 36% предложений о работе требовались люди с опытом работы от 3 до 6 лет. Специалисты начального уровня могли рассчитывать лишь на 6% вакансий. В вариантах с упоминанием вахты на hh.ru среднее предложение по зарплате в Архангельской области составило 75 000 рублей.

С другой стороны, в 12% резюме соискателей из Архангельской области (от общего количества всех резюме, открытых в феврале-апреле этого года) была указана возможность работать вахтовым методом. 87% из них – мужчины, в целом у 51% соискателей высшее образование, у 5% - неоконченное высшее, у 29% - среднее специальное, а у оставшихся 15% кандидатов только среднее. Основной поток соискателей в возрасте 26-35 лет (34%) и 36-45 лет (32%).

Среди потенциальных вахтовиков на открытом рынке труда Архангельской области больше всего насчитывается представителей сфер транспорта и логистики, добычи сырья (по 14% от всех резюме в феврале-апреле на каждый сегмент), производства и сельского хозяйства (13%), рабочего персонала, строительства и недвижимости (по 9%), начинающих специалистов (8%).

27 апрель 09:27 | : Экономика

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