Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Эксперт ИА RUSNORD предрекает катастрофический обвал рубля уже к осени

Писатель, публицист и эксперт по целому ряду проблем Константин Щемелинин, часто выступающий со своим мнением на страницах ИА RUSNORD, прогнозирует скатывание российской валюты до уровня 1 доллар США = 200 руб.

- Весеннее падение цен на нефть привело к тому, что Россия "слезла с нефтяной иглы".

Учитывая, что итог любых экономических событий проявляется минимум через 3 месяца, то где-то с осени РФ будет существовать без нефтяных доходов и сверхдоходов. В этом случае сдержать падение рубля будет невозможно: резервные деньги будут или потрачены впустую, или их придержат для более важных выплат.

На Украине гривна зимой 2014-2015 годов упала втрое - этот сценарий выглядит вполне реалистичным и для современной России "без нефти", то есть курс в 200 рублей за доллар в ближайший год может стать реальным.

23 апрель 10:58 | : Экономика

Главные новости


Ваге Петросян займет место Андронова в Правительстве Архангельской области
За пасхальным столом. Рецепты на разговение
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (233)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20