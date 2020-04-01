Эксперт ИА RUSNORD предрекает катастрофический обвал рубля уже к осени

Писатель, публицист и эксперт по целому ряду проблем Константин Щемелинин, часто выступающий со своим мнением на страницах ИА RUSNORD, прогнозирует скатывание российской валюты до уровня 1 доллар США = 200 руб.
- Весеннее падение цен на нефть привело к тому, что Россия "слезла с нефтяной иглы".
Учитывая, что итог любых экономических событий проявляется минимум через 3 месяца, то где-то с осени РФ будет существовать без нефтяных доходов и сверхдоходов. В этом случае сдержать падение рубля будет невозможно: резервные деньги будут или потрачены впустую, или их придержат для более важных выплат.
На Украине гривна зимой 2014-2015 годов упала втрое - этот сценарий выглядит вполне реалистичным и для современной России "без нефти", то есть курс в 200 рублей за доллар в ближайший год может стать реальным.