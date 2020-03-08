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Архангельский «Магнит» ищет руководителя. И другие сладкие вакансии этой недели

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:

Директор департамента рекламы и маркетинга - https://bit.ly/2xz3SD8 (от 150 000 руб. на руки)

Директор по правовым вопросам - https://bit.ly/2Vlyktu (до 138 000 руб. до вычета НДФЛ)

Заместитель директора по экономике и финансам - https://bit.ly/3bm9aQJ (от 100 000 руб. на руки)

Менеджер в тендерный отдел - https://bit.ly/34Yx96x (до 130 000 руб. на руки)

Руководитель группы магазинов "Магнит" - https://bit.ly/3ew7gix (от 95 000 до 114 000 руб. до вычета НДФЛ)

21 апрель 07:49 | : Экономика

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