Архангельский «Магнит» ищет руководителя. И другие сладкие вакансии этой недели

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:
Директор департамента рекламы и маркетинга - https://bit.ly/2xz3SD8 (от 150 000 руб. на руки)
Директор по правовым вопросам - https://bit.ly/2Vlyktu (до 138 000 руб. до вычета НДФЛ)
Заместитель директора по экономике и финансам - https://bit.ly/3bm9aQJ (от 100 000 руб. на руки)
Менеджер в тендерный отдел - https://bit.ly/34Yx96x (до 130 000 руб. на руки)
Руководитель группы магазинов "Магнит" - https://bit.ly/3ew7gix (от 95 000 до 114 000 руб. до вычета НДФЛ)