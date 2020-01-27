Искусство выживать. Сеть кинотеатров «Мираж Синема» займётся доставкой еды

Одна из крупнейших киносетей России «Мираж Синема» запустила свою доставку еды. Пока кинопоказы приостановлены, это попытка компании продолжить бизнес и сохранить общение с клиентами. «Мираж Синема» смогла оперативно развернуть сервис по доставке благодаря многолетнему сотрудничеству с бистро Pure, которые находятся на территории кинотеатров. Такие ресторанные зоны полного цикла есть в 17 из 24 киноцентров.
С 6 апреля сервис доставки компания тестирует в Петрозаводске. В случае успешных результатов проект запустится и в других городах присутствия.
Кристина Кандакова, руководитель департамента управления кинокомплексами «Мираж Синема»: «Наша сеть кинотеатров оказалась в затруднительном положении. Мы уверены, что ситуация стабилизируется и зритель постепенно вернётся в кинозалы, но сейчас сложно сказать, когда это случится. Поэтому в данной ситуации мы стараемся использовать те ресурсы, которые у нас есть скорее не для развития, а для поддержания бизнеса».
Для минимизации затрат киносеть не стала создавать отдельные сайт и приложение под проект, а решила использовать и адаптировать уже имеющиеся ресурсы для приёма, обработки и оплаты заказов. Клиенты могут сделать заказ на сайте и в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас оплата возможна как наличными, так и по терминалу при получении. В скором времени заработает возможность оплаты заказа онлайн и заказ через мобильное приложение.
В меню доставки вошли пицца, стритфуд, безалкогольные напитки и снеки. Изюминкой услуги станет возможность заказать домой свежеприготовленный попкорн и начос.
Дмитрий Ульянов, бренд шеф сети кинотеатров «Мираж Синема»: «В компании «Мираж Синема» я уже 16 лет и в выборе меню отталкивался от предпочтений наших постоянных зрителей и гостей. Мы знаем, что жители Петрозаводска очень любят нашу пиццу. Поэтому при разработке меню упор я сделал именно на неё и ещё добавил стритфуд. Все сотрудники у нас работают в перчатках и проходят ежедневное медицинское освидетельствование. Все поверхности обрабатываются антисептиками и специальными дезинфицирующими средствами, включая упаковку. Также в меню в скором времени войдут горячие блюда и супы. В дальнейшем планируем запустить в доставку ещё и бизнес-ланчи».
После возобновления работы кинотеатров компания планирует сохранить и развивать это направление.