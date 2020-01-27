Издержки карантина. Женатые россияне хотят вернуться на рабочие места

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у россиян, как изменилась их работа после перехода на удаленку. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России старше 18 лет, работающие удаленно в период самоизоляции.
20% считают, что работают дома лучше, чем в офисе. 32% считают, что качество их работы снизилось после перехода на удаленку, а 35% – что осталось на том же уровне. Примечательно, что среди респондентов с детьми чаще встречаются те, чья продуктивность снизилась после начала самоизоляции – 36%. При этом только 31% россиян без детей считают, что стали работать из дома хуже, чем из офиса.
18% опрошенных сообщили о том, что нагрузка после перехода на удаленный режим работы возросла. 36% сообщили о снижении загруженности, а у 40%, по собственным ощущениям, работы осталось столько же, что и в офисные времена. Мужчины реже, чем женщины, жалуются на рост загруженности после начала работы из дома: 15% против 22%.
Только 19% респондентов заявили, что хотели бы остаться на удаленке по окончании карантина. Чем старше респонденты, тем меньше среди них желающих работать в домашних условиях: среди россиян до 34 лет постоянно работать дистанционно хотят 22%, а среди опрошенных старше 44 – только 16%. При этом 66% россиян хотят по окончании карантина вернуться в офис. Респонденты, у которых есть дети, чаще говорят о желании работать вне дома, чем бездетные: 67% против 60%. Состоящие в браке россияне также испытывают желание работать вне домашних стен, чем холостые: 67% против 62%, соответственно.
6 из 10 россиян, работающих на дому из-за карантина по коронавирусу, столкнулись с различными сложностями и последствиями вынужденного перехода на новый тип занятости. 7% отмечают снижение уровня доходов. По 6% отмечают воздействие разнообразных отвлекающих факторов, перебои с интернетом, отсутствие необходимой оргтехники и сложности доступа к информационным ресурсам компании. 5% не имеют возможности организовать отдельное изолированное рабочее место. По 4% отмечают сложности с бумажным документооборотом, неотлаженность бизнес-процессов на удаленке, жалуются на нехватку общения с коллегами и клиентами, а также на то, что ресурсов домашнего компьютера недостаточно для работы. По 2% респондентов отмечают снижение спроса на продукцию и услуги, с которыми они работали ранее, трудности в коммуникации с коллегами, руководством и клиентами, невозможность перевода на удаленку некоторых рабочих процессов. Также по 2% голосов у жалоб на личную неорганизованность и лень, лишние денежные траты на оплату электроэнергии и покупку ПО. Еще 2% опрошенных признались, что скучают по работе и коллективу. Об отсутствии трудностей перехода на удаленку говорят лишь 29% россиян.
Напомним, что двухнедельный карантин в Китае привел к увеличению числа разводов.