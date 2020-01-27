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Транспортный терминал на МРВ заботится о здоровье архангелогородцев

В транспортном терминале на МРВ в Архангельске приняты дополнительные меры по профилактике коронавирусной инфекции. А в расположенной здесь аптеке можно приобрести необходимые лекарственные препараты.

 

Транспортно-пересадочный терминал на площади у Морского речного вокзала располагает необходимой инфраструктурой для пассажиров. Для ожидающих отправления автобусов здесь предусмотрено специальные помещения. В них установлены экраны, на которых отображается актуальное расписание маршрутов, а также интерактивная карта города, чтобы отслеживать движение автобусов. Немаловажно, что при строительстве терминала были учтены требования для маломобильных групп населения. Прежде всего, это доступ в само здание – без порогов, с уровня земли. А для мам с малышами – специальное помещение с пеленальным столиком. Выходы и входы расположены так, чтобы обеспечить удобный доступ к посадочным площадкам автобусов, планируется разместить и необходимые указатели. Среди набора сервисов, которыми можно воспользоваться в терминале на МРВ есть и аптека.

Получив рецепт врача, или решив справиться с недомоганием привычным способом, мы идем в аптеку с уверенностью, что здесь нам обязательно помогут. Вежливо обслужат, профессионально посоветуют, подробно расскажут о нужном препарате. Что входит в понятие «современная аптека»? Сегодня - это универсальный оздоровительный комплекс, куда люди разного возраста приходят не только, чтобы приобрести средства для лечения и поддержания здоровья. В первую очередь люди приходят в аптеку за хорошим сервисом.

И такой сервис можно получить в Аптеке «Социальная сеть здоровье».

- Мы знаем весь путь каждого лекарства от заводской лаборатории до нашего фармацевта. Закупаем препараты только у изготовителей и ведущих отечественных дистрибьюторов. 100% наших лекарств сертифицированы. Работаем строго в рамках закона, не продаем медикаменты через Интернет и не доставляем их на дом. Предлагаем ассортимент до 5 тыс. наименований, в том числе редкие лекарства. Не устанавливаем неоправданных надбавок к стоимости и сохраняем доступные цены. Для пенсионеров у нас – индивидуальные условия приобретения лекарств, - говорит руководитель аптеки Ирина Кожевникова.

Очень важной является справочно-информационная служба, потому что современная аптека - это новейшие технологии. Они позволяют проводить быстрый поиск препарата или предметов медицинского назначения. При необходимости вам закажут необходимые лекарства в течение 1-2 суток. Достаточно позвонить по телефону +79643025570. Кроме этого вам предоставят информацию о самом препарате, и, что очень важно, сообщат, когда и в какое время будет поставка в аптеку.

Современная аптека - это и удобный режим работы для потребителя. Расположенная в здании терминала на набережной Северной Двины, 29 аптека социальная сеть здоровье открыта ежедневно 9 до 21 часов, без выходных.  

В соответствии с распоряжениями правительства региона по предупреждению распространения коронавируса в здании терминала приняты дополнительные профилактические меры: регулярно осуществляется влажная уборка с обработкой поверхностей дезинфицирующими средствами. Проветривание помещений проводится каждый час. В зале ожидания на специальном экране транслируются информационные материалы о профилактике коронавирусной инфекции.

 

09 апрель 09:07 | : Экономика

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