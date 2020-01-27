"ЭкоИнтегратор": Обвинения директора "САХ" в наш адрес голословны

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Вчера в социальных сетях опубликовано заявление директора ООО “Спецавтохозяйство по уборке города” Юрия Сазонова, в котором он заявил, что вверенное ему предприятие находится в тяжелом положении. Винит в этом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО “ЭкоИнтегратор”.
Данное заявление генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» Анатолий Назаров считает возмутительным и необоснованным. Анатолий Назаров полагает, что таким образом Юрий Сазонов пытается “подогреть тему” и замаскировать собственную бесхозяйственность и неэффективность в управлении предприятием.
- Считаю, что все обвинения в адрес ООО «ЭкоИнтегратора» и ООО «Экопрофи» голословны, - убежден Анатолий Назаров, генеральный директор ООО “ЭкоИнтегратор”.- В договоре все взаимоотношения прописаны.
В очередной раз обращаем внимание на то, что между ООО “ЭкоИнтегратор” и ООО “Спецавтохозаяство” заключен договор только на размещение ТКО на полигоне Архангельска. Все отношения по транспортировке ТКО регулируются договором между ООО “САХ” и ООО “ЭкоПрофи”. Оплаты со стороны Регионального оператора в адрес ООО “ЭкоПрофи” производятся в соответствии с договором, а в ряде случаев с опережением графика, что Региональный оператор готов подтвердить документально.
Действующий договор между ООО “Спецавтохозяйство по уборке города” и ООО “ЭкоПрофи” является соглашением между двумя хозяйствующими субъектами, а потому не этично обсуждать его условия в публичной сфере.
Для Регионального оператора определяющим является качество выполняемых работ. Однако ООО «ЭкоИнтегратор» регулярно получает жалобы от жителей Архангельска о несвоевременном вывозе мусора с контейнерных площадок и переполненных контейнерах. Кроме того, зафиксированы случаи, когда мусоровозы предприятия ООО “САХ” подъезжали к контейнерным площадкам, только для того, чтобы зафиксировать свое появление и движение по маршруту, но твердые коммунальные отходы и крупногабаритные отходы при этом не вывозили. Об этом неоднократно информировался и сам директор ООО “САХ”, поскольку такая ситуация совершенно недопустима и противоречит всем принятым законодательным и моральным нормам. Кроме того, это наносит ущерб деловой репутации Регионального оператора и бьет по реализации самой реформы в сфере обращения с ТКО в Архангельской области.
- Мы хотели бы видеть программу по обновлению техники, потому что понимаем, что жители региона должны увидеть качественное изменение от проведения реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, - отметил Анатолий Назаров, генеральный директор ООО “ЭкоИнтегратор”. - Но мы не увидели ничего, кроме собственного пиара директора ООО "САХ" и голословных обвинений о банкротстве и неоплатам.
Стоит добавить, что собственный автопарк спецтехники ООО «САХ» в последние несколько лет не обновлял, а часть техники не соответствует требованиям Регионального оператора, и уже сегодня ее не хватает для качественного обслуживания городских дворов.
Вызывает много вопросов и положение дел внутри самого ООО «Спецавтохозяйство по уборке города». Несмотря на то, что весной 2019 года был осужден директор МУП “САХ” Алексей Петров за злоупотребление полномочиями, предприятие выжило и оставалось стабильно работающим. В ноябре 2019 года на должность директора ООО «САХ» назначен Юрий Сазонов, и буквально за полгода из работающего ООО «Спецавтохозяйство» город получил предприятие в предбанкротном состоянии - это главный лейтмотив всех выступлений Юрия Сазонова. Но со стороны кажется, что данные заявления преследуют только одну цель – развернуть череду скандалов на различных информационных площадках Архангельска, чтобы сорвать проводимую в регионе реформу.