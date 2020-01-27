Они продолжают строить. «Аквилон Инвест» включен в перечень системообразующих организаций Поморья

В Архангельской области утвержден обновленный перечень системообразующих предприятий, работа которых обеспечивает устойчивость функционирования экономики в условиях ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил регионам сформировать свои списки системообразующих предприятий для того, чтобы в сложный период обеспечивать их устойчивость, а значит, и сохранение рабочих мест.
Соответствующий документ в регионе был издан 1 апреля. Перечень системообразующих организаций был расширен с 48 до 71 предприятий. 4 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подписал распоряжение №293-р, уточняющие этот список. В обновленный перечень попало 77 предприятий региона, 38 из которых работают в столице Поморья. В их числе и строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест», являющийся крупнейшим по объемам возводимого жилья застройщиком области.
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» в столице Поморья и Северодвинске строит 15 жилых комплексов общей площадью около 230 тыс. кв. м. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер.
В Архангельске холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых проектов, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом. Так в Соломбале на берегу реки Кузнечиха планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске завершается проектирование нового жилого комплекса в районе улицы Орджоникидзе. Также холдинг приобрел на открытом аукционе право аренды земельного участка площадью 1,39 га в районе ул. Карла Маркса, 65, где планируется построить до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.
На время карантина все офисы продаж холдинга «Аквилон Инвест» перешли на дистанционный формат работы через онлайн-сервис. Купить квартиру в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» можно не выходя из дома. Для этого необходимо:
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