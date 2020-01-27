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Они продолжают строить. «Аквилон Инвест» включен в перечень системообразующих организаций Поморья

В Архангельской области утвержден обновленный перечень системообразующих предприятий, работа которых обеспечивает устойчивость функционирования экономики в условиях ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

 

Напомним, президент России Владимир Путин поручил регионам сформировать свои списки системообразующих предприятий для того, чтобы в сложный период обеспечивать их устойчивость, а значит, и сохранение рабочих мест.

  Соответствующий документ в регионе был издан 1 апреля.  Перечень системообразующих организаций был расширен с 48 до 71 предприятий. 4 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подписал распоряжение №293-р, уточняющие этот список. В обновленный перечень попало 77 предприятий региона, 38 из которых работают в столице Поморья. В их числе и строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест», являющийся крупнейшим по объемам возводимого жилья застройщиком области.

Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» в столице Поморья и Северодвинске строит 15 жилых комплексов общей площадью около 230 тыс. кв. м. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер.

В Архангельске холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых проектов, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом. Так в Соломбале на берегу реки Кузнечиха планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске завершается проектирование нового жилого комплекса в районе улицы Орджоникидзе. Также холдинг приобрел на открытом аукционе право аренды земельного участка площадью 1,39 га в районе ул. Карла Маркса, 65, где планируется построить до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

На время карантина все офисы продаж холдинга «Аквилон Инвест» перешли на дистанционный формат работы через онлайн-сервис. Купить квартиру в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» можно не выходя из дома. Для этого необходимо:


- Выбрать квартиру на сайте www.akvilon-invest.ru;
- Забронировать выбранную квартиру в режиме онлайн;
- Обсудить детали сделки с менеджером отдела продаж по телефону или любому удобному электронному мессенджеру;
- Бесплатно проконсультироваться в режиме онлайн по ипотеке и получить одобрение у ипотечного брокера;
- Подписать все подготовленные документы в выбранном банке и оплатите сделку через аккредитив.

Всем кто оформит сделку в таком режиме, предоставляется специальная скидка в 50 тыс. рублей*.

Телефон для связи со специалистами отдела продаж в Архангельске - (8182) 65-00-08, в Северодвинске - (8184) 52-00-00.

*Предложение действует с 01.04.2020 по 30.04.2020 года.  Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; ООО СЗ «СевТехНадзор». Многоквартирный среднеэтажный жилой комплекс по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 67, уч. 29:28:104152:7. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

07 апрель 12:02 | : Экономика

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