Что делать, если вы потеряли работу из-за коронавируса? Советы кадрового агентства

Мобилизуем усилия и делаем все, что возможно в данной ситуации, для того чтобы после окончания карантина выйти на работу.
1. Составьте или обновите резюме на Superjob, опираясь на наши рекомендации. Сомневаетесь? Вам в помощь — бесплатная консультация наших экспертов. Да, мы не уходим на карантин, работаем для вас как обычно!
2. Разместите резюме в открытом доступе: рекрутеры продолжают работать на удаленке и назначают собеседования по видеосвязи, формируют резерв в ожидании оживления рынка труда.
3. Не игнорируйте вакансии с предложениями удаленной работы или на неполный рабочий день.
4. Разошлите резюме с сопроводительным письмом на все вакансии, которые вас заинтересовали.
5. Подпишитесь на вакансии, чтобы первым получать уведомления о новых предложениях.
6. Встаньте на учет в службу занятости населения, если у вас сейчас нет работы, или заранее изучите вопрос о том, как cделать это. Государство вам обязано платить пособие, пока вы находитесь без работы. И эти пособия сегодня весьма немаленькие!
• пособие по безработице выплачивается ежемесячно, начисляется с первого дня регистрации в качестве безработного;
• гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо по сокращению штата, пособие по безработице начисляется, начиная с первого дня по истечении периода, в который за ними сохраняется средняя заработная плата по последнему месту работы (с зачетом выходного пособия);
• в целом пособие выплачивается 24 месяца (суммарно) в течение 3-х лет, т.е. срок выплаты может прерываться на время переподготовки и выполнения временной работы;
• для граждан, впервые ищущих работу, граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после перерыва более 1 года, граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, граждан, уволенных по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявших в этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, а также для граждан, направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за виновные действия, период выплаты пособия по безработице не может превышать 3 месяца в суммарном исчислении в течение 12 месяцев;
• безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также гражданам в период профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, органами службы занятости может оказываться материальная помощь.
На ЦЗН надейся, а сам не плошай! Superjob считает, что лучшая работа — та, которую вы нашли себе сами. Поэтому — в бой!