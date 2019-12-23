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Что делать, если вы потеряли работу из-за коронавируса? Советы кадрового агентства

Первый совет очевиден: без паники!

Мобилизуем усилия и делаем все, что возможно в данной ситуации, для того чтобы после окончания карантина выйти на работу.

1. Составьте или обновите резюме на Superjob, опираясь на наши рекомендации. Сомневаетесь? Вам в помощь — бесплатная консультация наших экспертов. Да, мы не уходим на карантин, работаем для вас как обычно!

2. Разместите резюме в открытом доступе: рекрутеры продолжают работать на удаленке и назначают собеседования по видеосвязи, формируют резерв в ожидании оживления рынка труда.

3. Не игнорируйте вакансии с предложениями удаленной работы или на неполный рабочий день.

4. Разошлите резюме с сопроводительным письмом на все вакансии, которые вас заинтересовали.

5. Подпишитесь на вакансии, чтобы первым получать уведомления о новых предложениях.

6. Встаньте на учет в службу занятости населения, если у вас сейчас нет работы, или заранее изучите вопрос о том, как cделать это. Государство вам обязано платить пособие, пока вы находитесь без работы. И эти пособия сегодня весьма немаленькие!


На какое пособие можно рассчитывать:

  • в первый месяц — 75% от среднего заработка (согласно справке, которую вам заполнит работодатель), следующие 4 месяца — 60%, далее — менее 50%, если есть справка о среднем заработке;
    • минимальный размер пособия в размере 1500 рублей, увеличенный на районный коэффициент, если работу ищете впервые или после долгого перерыва;
    • максимальный размер пособия равен 8000 рублей, но, возможно, будет увеличение до 12000 рублей в соответствии с заявлением В.В.Путина;
    • для потерявших работу за 5 лет до пенсии максимальное пособие по безработице с января 2019 года составляет 11280 рублей.




Какие документы потребуются для постановки на учет в ЦЗН:


  • паспорт или документ, его заменяющий;
    • трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
    • документы об образовании и квалификации, документы об обучении, документы об ученых степенях и ученых званиях;
    • справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы (кроме граждан, не работавших более 1 года). Форму справки нужно получить в центре занятости, заполнить ее должен работодатель;
    • для граждан, относящихся к категории инвалидов, — индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

    В течение 10 дней после регистрации служба занятости будет искать вам подходящую работу, и, если работа не будет найдена, на 11 день вас признают безработным.


Безработными не могут быть признаны граждане:


  • не достигшие 16-летнего возраста;
    • пенсионеры;
    • дважды отказавшиеся в течение 10 дней от различных вариантов занятости или профессионального обучения, предложенных ЦЗН;
    • не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в ЦЗН;
    • осужденные по решению суда к исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы.


Сроки выплаты пособия по безработице:


• пособие по безработице выплачивается ежемесячно, начисляется с первого дня регистрации в качестве безработного;
• гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо по сокращению штата, пособие по безработице начисляется, начиная с первого дня по истечении периода, в который за ними сохраняется средняя заработная плата по последнему месту работы (с зачетом выходного пособия);
• в целом пособие выплачивается 24 месяца (суммарно) в течение 3-х лет, т.е. срок выплаты может прерываться на время переподготовки и выполнения временной работы;
• для граждан, впервые ищущих работу, граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после перерыва более 1 года, граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, граждан, уволенных по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявших в этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, а также для граждан, направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за виновные действия, период выплаты пособия по безработице не может превышать 3 месяца в суммарном исчислении в течение 12 месяцев;
• безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также гражданам в период профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, органами службы занятости может оказываться материальная помощь.

На ЦЗН надейся, а сам не плошай! Superjob считает, что лучшая работа — та, которую вы нашли себе сами. Поэтому — в бой!

01 апрель 13:52 | : Экономика

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