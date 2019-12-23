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Главбух в Архангельске - зарплата растет из года в год

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, главный бухгалтер в Архангельске в среднем получает 83 000 рублей (71 000 рублей в январе 2019 г).  Его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 140 000 рублей в месяц, что на 20 000 больше, чем в январе 2019г, а коллега из Санкт-Петербурга – 122 0000 рублей в месяц (январь 2019г - 104 000 рублей).

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 91 000 рублей, в Екатеринбурге – 101 000 рублей, во Владивостоке – 112 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 94 000 рублей, в Челябинске – 88 000 рублей, в Омске – 81 000 рублей в месяц.

При этом к кандидату предъявляются следующие требования: составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; составление консолидированной финансовой отчетности; внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование; проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками.

Для того чтобы стать главным бухгалтером, необходимо: высшее профессиональное (экономическое) образование; стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее пяти лет; не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.

01 апрель 07:24 | : Экономика

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