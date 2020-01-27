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Полмиллиона без малого. Врачи-инфекционисты дождались огромных зарплат

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob совместно с ГБУ ДЗМ «Московский центр аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения» приглашает медработников разного профиля на работу в новую инфекционную больницу.

Медицинскому центру, который откроется до конца апреля, требуются врачи-инфекционисты (зарплата до 375 000 рублей), врачи анестезиологи-реаниматологи (до 450 000 рублей), медсестры (до 255 000 рублей), медицинские лабораторные техники (до 255 000 рублей), заведующий инфекционным отделением (до 250 000 рублей) и санитары (до 130 000 рублей).

За первые 12 часов на вакансии откликнулось более 350 специалистов. Всех соискателей, прошедших отбор, ждет оформление по срочному договору, вахтовый метод работы, бесплатное проживание и питание. Работа в программе будет включена в общий трудовой стаж. Работодатель гарантирует каждому сотруднику весь необходимый комплект средств самозащиты.

Для того, чтобы принять участие в борьбе с коронавирусом, достаточно откликнуться на объявление о вакансии на SuperJob и пройти онлайн-собеседование. Медицинский центр на 500 мест будет открыт до конца апреля в поселении Воронцовское в Новой Москве.

31 март 13:06 | : Экономика

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