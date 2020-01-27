«Аквилон Инвест»: В апреле растут дома, а не цены!

Холдинг «Аквилон Инвест» предлагает жителям Архангельска и Северодвинска в апреле при покупке квартир сэкономить до 30%*.
Эксперты в сфере недвижимости оценили последствия кризисных явлений для рынка и определили возможные тенденции, которые ждут его в ближайшем будущем. Эффекты, по мнению аналитиков, могут быть разнонаправленными, однако ясно одно – наступил один из самых благоприятных моментов для покупки жилья. В апреле, при покупке квартир в новых жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске выгода может составить до 30% их стоимости.
По данным компании среди недавно введенных в эксплуатацию объектов, есть те, где квадратный метр с момента старта продаж подорожал на 30%. Аналогичная динамика и в новых проектах холдинга «Аквилон Инвест» - квартиры существенно набирают в цене и по мере строительства объекта. Как только дом «выходит из земли», завершается устройство котлована и фундамента, начинается возведение стен, цена квадратного метра заметно вырастает. Причем растет она буквально поэтажно. Кроме того, цена на квартиры может расти практически ежедневно не только в связи с повышением стадии готовности дома, но и в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» в столице Поморья и Северодвинске строит 15 жилых комплексов общей площадью около 230 тыс. кв. м. В Архангельске холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых проектов, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом. Так в Соломбале на берегу реки Кузнечиха планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске завершается проектирование нового жилого комплекса в районе улицы Орджоникидзе. Также холдинг приобрел на открытом аукционе право аренды земельного участка площадью 1,39 га в районе ул. Карла Маркса, 65, где планируется построить до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.
*Сроки проведения акции с 01.04.2020 по 30.04.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Выгода до 30% достигается за счет разницы в стоимости квартиры в апреле и стоимости в конце строительства. Застройщики: ООО СЗ «Соломбаластрой». Перевод: «NEXT» (Некст) - «следующий». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; ООО СЗ «СевТехНадзор». Перевод: «iD-Морской» (ай ди-Морской ) - Идентификатор-Морской. Многоквартирный среднеэтажный жилой комплекс по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 67, уч. 29:28:104152:7. Проектные деклараци на сайте наш.дом.рф