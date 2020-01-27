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Региональный оператор отвечает: Как получить компенсацию за вывоз ТКО

Жители региона получили уже вторую квитанцию от Регионального оператора по обращению с ТКО. Оплата счетов “за вывоз ТКО” - это обязанность “собственников твердых коммунальных отходов”,- так написано в Федеральном законе №89 “Об отходах производства и потребления”, поэтому не стоить затягивать с платежами.

Вместе с тем, многие северяне могут существенно сэкономить, получив положенную им по закону компенсацию. Льготами на вывоз мусора могут воспользоваться все категории потребителей, получающие компенсации по другим коммунальным услугам.

Так, ежемесячную компенсацию в размере 50% от стоимости услуги вывоза твердых коммунальных отходов получат Ветераны труда Архангельской области; участники Великой Отечественной войны; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Многодетным семьям вернут 50% платы за каждого родителя (усыновителя), первого и второго ребенка в семье и 100 % платы – за третьего и каждого последующего ребенка в семье. Так семья, воспитывающая троих детей, заплатит 600 рублей, но получит при этом возврат в размере 360 рублей. Так, реальные затраты на вывоз ТКО в этом случае составят всего 240 рублей.

Право на субсидию имеют граждане, чьи ежемесячные расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного семейного дохода. 

Порядок получения льгот на вывоз мусора аналогичен порядку получения льгот по другим коммунальным услугам. Для граждан, получающих компенсации за ЖКУ, компенсация расходов на вывоз мусора предоставляется органами социальной защиты автоматически при поступлении сведений от Регионального оператора о начислениях и оплате. Дополнительно подтверждать статус льготной категории граждан (при ранее оформленных льготах) — не требуется. 

В случае если в квитанции не указан размер компенсации или данные ошибочны, уточнить начисление мер социальной поддержки можно по телефону АО “Центр расчетов”: +7(8182)65-29-56.

Важно помнить, что компенсации начисляются и выплачиваются при отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Если льготник накопил долг за вывоз ТКО, информация об этом уходит в органы социальной защиты – и должнику отказывают в выплате компенсаций.

И еще один немаловажный нюанс – в региональном бюджете на 2020 год средства на предоставление компенсации расходов платы за обращение с твердыми коммунальными отходами заложены в полном объеме.  

20 март 17:19 | : Экономика

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